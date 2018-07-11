泰菜「NARA Thai」7月26日進軍新竹巨城，推門市限定打拋系列新品

新竹巨城店限定餐點「椰子芯打拋雞」（右上）、「番茄打拋牛」（左下），讓老饕扒飯扒不停。（圖片提供／金田餐飲）

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明星商品「番茄打拋牛」結合泰式打拋經典手法與番茄溫和風味，讓人一試成主顧，售價300元＋10％／道。（圖片提供／金田餐飲）
寬敞室內空間設計，三五好友共聚度過美好時光。（圖片提供／金田餐飲）

徐力剛/台北報導

新竹朋友有福了！素有「遊泰國必嘗泰菜餐廳」美譽「NARA Thai Cuisine」2號店7月26日將於遠東SOGO百貨新竹Big City正式開幕，帶給老饕全新味覺饗宴。

歡慶NARA Thai Cuisine進駐新竹，7月26日開幕日當天祭出優惠，來店用餐消費者名字中有「泰」或「國」字任一字，或出生月日在7月26日，可免費獲得「金沙花枝」乙份。

走入NARA Thai Cuisine新竹巨城店，寬敞室內空間可容納80席座位，延續泰國本店悠閒度假氛圍，裝潢上大量使用金色、紫色與木質調色系點綴，高雅卻不失個人品味。

新竹店搶先推出獨家料理「椰子芯打拋雞」，主廚精選時令椰子芯為食材，搭配以香料調味雞肉末拌炒，椰子芯口感爽脆與雞肉末混合衝擊味蕾，絕妙口感令人驚艷。另道人氣品項「番茄打拋牛」色澤鮮豔，特製打拋牛肉佐以番茄濃郁香氣，比其他打拋系列餐點多了一分鮮美甘甜。

泰國知名連鎖餐廳NARA Thai Cuisine台北首店去年11月開幕迄今，吸引超過10萬饕客大快朵頤，由Yuki Srikarnchana和Sirisopa Chulasewok 兩位創始人打造的NARA Thai足跡遍佈亞洲，包括越南、印度、香港、新加坡等地開設門店。

(中時 )

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