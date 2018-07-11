放暑假　系列多元暑期活動　讓暨大附中校園熱鬧非凡

▲暨大附中暑假多元活動及全面開放所有教室給返校同學自主學習空間。（楊樹煌攝）

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暨大附中今年暑假，校園熱鬧非凡，因該校在暑假規劃多項活動，讓學生有多元選擇；學校表示，為讓學生暑假多元增能，透過各處室安排大師點燈的系列學測升學講座、日本靜岡北高校到學校進行科學交流、高三返校學測衝刺，還有高一、二學生志願服務等活動規劃。

暨大附中為讓學生有效掌握大學學測應試技巧，特在7/9-7/12連續4天安排大師到校講座，講座內容生動活潑，讓學生與大師之間進行互動交談，進而了解學測考試方向；雖是自由報名，卻是每堂都座無虛席，顯示學生參與意願之高。

其次，暨大附中、台北市麗山高中、仁愛國中與國立暨南國際大學共邀的日本靜岡北高校在該校進行台日國、高中4校的4天科學交流，由麗山高中林學誼秘書擔任翻譯；交流講座中讓更多學子了解到自然與科學之間的關連與重要性。

另外，學校全面開放自主學習空間，所有教室都開放給返校同學自由使用，讓附中在暑假期間沉浸在濃厚書香氛圍中，也讓許多想讀書的同學都能到校專心自習，成效顯著。

此外，學校也辦理高一、二學生志願服務，暑假學校辦理許多跨校大型活動，邀請學生自由參加，從中了解會場布置、活動程序、導覽參觀及環境復原等流程，並由校長頒發榮譽服務書，讓學生了解志願服務的意義與重要。

校長張正彥表示，豐富多元的暑假活動，讓學生透過長假參與，除可為自己的未來做試探，並可透過學生間彼此的交流以及在共同學習中，激發出更多想法與創意。

(中時 )

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