敬老愛心卡新擴充預算出包？市府說使用率提升後漸增預算

2018年07月11日 17:36 中時 陳世宗

社會局長呂建德強調，市府將敬老愛心卡功能擴充，主要是希望長輩能夠走出戶外，進而降低健保費負擔，這是市長照顧長輩的用心。（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團市議員楊正中等人，11日於臨時會中抨擊，台中市65歲以上人口有32萬9000人，從預算通過後8月開始算起，所需經費高達16億4500萬元，市府只編列3億元，痛批龍團隊大搞烏龍欺騙長輩。社會局長呂建德說，若使用率提升將以追加預算方式因應。

市議會國民黨團楊正中、黃馨慧等人說，老人健保補助被取消外界批評不斷，龍市府把腦筋動到敬老愛心卡要擴充功能上，若便民又增加長輩福利大家都會支持，但追加預算編列明顯不足額，108年度本預算被發現根本沒編列，107年第一次追加預算中追加3億，莫非是玩假的？

社會局長呂建德表示，過去台中市提供長輩及身心障礙者乘車等補助的「敬老愛心卡」，發放普及率高，但因功能及使用範圍受限，加上台中市公車10公里免費政策，實際使用人數不高。

呂建德說，中市敬老愛心卡自7月16日起增加新功能，從可搭乘大眾運輸，擴大到可折抵全市衛生所部分負擔及掛號費用，9月起也可用折抵與市府合作的計程車乘車費，並將陸續加入診所及醫院，折抵部分負擔及掛號費用的服務，分階段開放新功能。

呂建德強調，因過去敬老愛心卡使用率不高，今年編列預算2億4000萬元，後因應功能擴充追加預算3億元，希讓卡片新功能在今年7月16日準時上路，明年度也已編列2億8900萬元；將視試辦使用情形滾動式檢討，並進行預算調整。若使用率上升預算將配合逐漸緩增，以追加預算方式因應。

(中時 )