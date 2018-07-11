敬老愛心卡新擴充預算出包？市府說使用率提升後漸增預算

台中市議會國民黨團抨擊市府，如果支持敬老愛心卡就應編足預算！（陳世宗攝）

友善列印
中時
社會局長呂建德強調，市府將敬老愛心卡功能擴充，主要是希望長輩能夠走出戶外，進而降低健保費負擔，這是市長照顧長輩的用心。（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團市議員楊正中等人，11日於臨時會中抨擊，台中市65歲以上人口有32萬9000人，從預算通過後8月開始算起，所需經費高達16億4500萬元，市府只編列3億元，痛批龍團隊大搞烏龍欺騙長輩。社會局長呂建德說，若使用率提升將以追加預算方式因應。

市議會國民黨團楊正中、黃馨慧等人說，老人健保補助被取消外界批評不斷，龍市府把腦筋動到敬老愛心卡要擴充功能上，若便民又增加長輩福利大家都會支持，但追加預算編列明顯不足額，108年度本預算被發現根本沒編列，107年第一次追加預算中追加3億，莫非是玩假的？

社會局長呂建德表示，過去台中市提供長輩及身心障礙者乘車等補助的「敬老愛心卡」，發放普及率高，但因功能及使用範圍受限，加上台中市公車10公里免費政策，實際使用人數不高。

呂建德說，中市敬老愛心卡自7月16日起增加新功能，從可搭乘大眾運輸，擴大到可折抵全市衛生所部分負擔及掛號費用，9月起也可用折抵與市府合作的計程車乘車費，並將陸續加入診所及醫院，折抵部分負擔及掛號費用的服務，分階段開放新功能。

呂建德強調，因過去敬老愛心卡使用率不高，今年編列預算2億4000萬元，後因應功能擴充追加預算3億元，希讓卡片新功能在今年7月16日準時上路，明年度也已編列2億8900萬元；將視試辦使用情形滾動式檢討，並進行預算調整。若使用率上升預算將配合逐漸緩增，以追加預算方式因應。

(中時 )

放暑假　系列多元暑期活動　讓暨… 他抱怨好市多蘋果有問題「已丟2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。