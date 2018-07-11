他抱怨好市多蘋果有問題「已丟2顆」網：那高檔貨耶！

他抱怨好市多蘋果有問題「已丟2顆」網：那高檔貨耶！（圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說 臉書）

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中時電子報
網友困惑發問，「這算正常嗎？」竟引起許多網友專業回答，驚呼「那是高檔貨耶！」（圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說 臉書）

美式賣場好市多（ Costco ）有一票死忠粉絲，常常購買後到網路上分享心得，近日有網友分享買了蘋果，回家切開來看之後覺得「怪怪的」，蘋果的果肉呈現不同色澤，吃起來還帶有鹹味，誤以為是有問題的爛蘋果，該網友還丟掉了兩顆。待他到臉書社團分享後，竟引起許多網友專業回答，驚呼「那是高檔貨耶！」

一名網友在臉書「 Costco 好市多 商品經驗老實說」分享蘋果被切開的照片，他表示自己昨晚去cotaco 買的蘋果，剛才連切2顆蘋果都是果肉帶有深色紋路的樣子，而且吃起來好像有些鹹味！讓他困惑發問，「這算正常嗎？」

許多網友看了照片後，紛紛回答「那是蜜是正常的，咖啡色才不正常」、「這是蜜蘋果」、「蜜那麼多是極品啊」、「把蘋果切橫條的，可以看到花瓣蜜」、「這是蘋果界的LV」、「這個問題大概各個版都會有人問，最後一句也都是：我已經丟掉x顆了耶」。

原PO最後也表示，沒想到看完了其他網友的回覆之後，吐槽自己真是有眼不識泰山：「買到蘋果界LV卻不知道，還連丟兩顆」，讓他直呼「我要哭了！」

(中時電子報)

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