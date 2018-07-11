《中時晚間快報》貿易戰再升級 美再出擊 對陸6000種商品加稅10％

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綜合報導

◎貿易戰再升級 美再出擊 對陸6000種商品加稅10%

中美貿易戰在上周五雙方各自執行對價值340億美元的商品加徵25%關稅後，美國在10日批評中國大陸沒有誠意改變不公平的貿易現狀，竟還對美國報復。美國也決定在9月對中國大陸商品2,000億美元、超過6,000種商品加徵10%關稅報復。

◎反制2000億美元關稅清單 陸商務部提4類報復商品

川普2000億徵稅清單又出來了。大陸商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育11日在大陸政論公眾號「俠客島」撰文分析陸美貿易戰對於大陸下游廠商、消費者產生的衝擊及如何影響民眾生活。綜合研判，陸方貿易反制的代價是可以承受的。

◎北北基風假不同調 台鐵緊急調度復駛誤點惹怨

瑪莉亞颱風來襲，北北基放假不同調，為讓通勤族能搭車上班，台鐵清晨突宣布基隆＝新竹間區間車陸續復駛，卻低估路線巡查、列車調度等時間，且因有路樹倒下、電線故障等事故，導致區間車誤點，許多人到車站卻等不到車，甚至出現誤點100分鐘，引起民怨。

◎楊丞琳連4年頭香慶生示愛 李榮浩颱風夜甜回放閃

李榮浩11日歡慶33歲生日，女友楊丞琳照例在凌晨12點準時在IG寫「李先生，生日快樂。」也在微博祝福：「第四個生日快樂。」兩則文都配上一顆愛心，甜蜜指數破表，李榮浩也回應：「我很快樂。」讓粉絲看了都直呼，這個颱風夜幾乎要被閃瞎。

(中時電子報)

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