感謝志工無私奉獻　中市表揚教育志工

2018年07月11日 17:37 中時 黃國峰

台中市教育局表揚績優志工，於10日及12日舉行107年績優教育志工表揚活動頒獎典禮，其中大仁國小陳靜娥，獲頒績優教育志工獎項，服務年資長達33年，為服務最久的獲獎者。（黃國峰攝）

台中市教育局表揚績優志工，於10日及12日舉行107年績優教育志工表揚活動頒獎典禮，其中大鵬國小愛心志工隊隊長林美華，獲頒績優交通導護志工獎項，已持續於學校服務27年。（黃國峰攝）

星期一至星期五清晨及黃昏，總有一群默默奉獻的交通導護志工，維護學生上下學的安全，台中市教育局表揚績優志工，於10日及12日在潮港城國際美食館舉行107年績優教育志工表揚活動頒獎典禮，共有945位績優教育志工及31位績優交通導護志工出席，由台中市長林佳龍親自頒獎。

其中有不少受獎者擔任超過20年的教育志工，快滿65歲的陳靜娥女士獲頒績優教育志工獎項，為服務最久的獲獎者，28歲時因為二個小孩陸續就讀大仁國小，就開始加入導護志工的行列，一晃眼當志工都33年過去了，認為幫助別人是一件開心的事，因此做志工會讓她心情很好，且時常接觸孩子，也讓她覺得更年輕、更有活力。

西屯區大鵬國小愛心志工隊隊長林美華，則獲頒績優交通導護志工獎項，也是小孩讀書的關係，投入學校志工，80年正式加入大鵬國小志工行列，後來小孩畢業了，仍然留在大鵬當志工，至今已連續27年了，她表示，因為好愛大鵬國小，覺得那是一塊福地，裡面有愛的師長、活潑的小孩們，親愛的志工兄弟姊妹們。平均一周當三天交通導護志工，不管風吹、日曬、雨淋為學生守護路口，看著孩子快樂上學她就很開心。

台中市長林佳龍感謝志工為社會的付出，讓台中更加美好，表示三年多來，台中已培育超過10萬名受過專業訓練的志工，其中高中以下交通導護及教育志工約有2萬6,000位，感謝志工無私奉獻；另外，台中將於11月3日舉辦世界花卉博覽會，也邀請大家加入花博志工的行列，一起讓世界看見台中的魅力。

(中時 )