響應節葬 屏縣府建置電子輓聯平台

2018年07月11日 17:37 中時 林和生

受限屏東缺乏縣立殯儀館，加上喪家舉辦告別式習慣，使得國境之南電子輓聯遲遲無法上路，屏東縣政府為響應環保新殯葬觀念，已著手建置電子輓聯平台系統，未來配合殯葬業年度評鑑，透過棍子與胡蘿蔔齊下，盼能推升電子輓聯使用率。

「你送我也送」，輸人不輸陣的喪家政治學，讓一般告別式傳統輓聯數量居高不下，除了致贈、布置需要耗費的布條成本，待葬禮儀式結束，後續還需拆卸人力及焚燒處理，完全不符綠色殯葬趨勢。

根據屏縣府民政處統計，縣內喪家以在靈堂或住家舉辦告別式占多數，約達8成以上，民政處長鄭文華坦言，相較其他縣市立殯儀館在禮儀廳統一設置電子輓聯系統，顯然不適合在屏東施行。

因此屏縣府主動設置電子輓聯平台系統，提供包含鄉鎮或私營殯儀館皆可使用，預計年底上路，未來只要館內建置播放系統，即可連結至縣府輓聯平台資料庫，點選贈與對象性別、年齡，系統會自動羅列合適輓辭與背景圖案供致贈者點選。

貼心的是，喪家也能進入系統拒絕特定致贈者輓聯，或延長、減少曝光時間，「相當人性化」。鄭文華強調，以屏縣一年死亡人數約8000餘人，平均會產生6萬7000多條輓聯，若有效減少2成，每年將減少2噸二氧化碳排放量，「這只是近程目標」，未來可望結合全縣殯葬業者，持續朝綠色殯葬目標邁進。

(中時 )