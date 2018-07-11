資深藝人張富美揭婚變始末 曝曾遭前夫恐嚇威脅

2018年07月11日 17:36 中時 洪秀瑛

張富美證明對前夫所言都是事實。（張富美提供）

昔日照。（張富美提供）

昔日在美國家中。（張富美提供）

有空會回美國家。（張富美提供）

美國的家外觀。（張富美提供）

資深藝人張富美的前夫David周今天被周刊報導捲入一起商業糾紛，張富美今表示看到該報導之後，決定站出來說明自己當年被騙婚的始末，也希望其他人不要再受騙。

張富美無奈苦笑說，與David周（本名周大偉）在美國一場婚姻3年，對方要分她婚前財產，官司打了4年半，「打官司的時間，比婚姻還長」。那段時間她像走地獄路，每天都很煎熬，後來開始畫狗療癒，靠專心畫狗，自己走過那段陰暗期。

張富美婚前很會存錢，曾有富豪追她，可是看到閨蜜嫁富豪，伸手要錢，一毛錢都要報帳，她完全沒有要嫁富豪的念頭。張富美21歳時就貸款買忠孝東路SOGO後面一樓的家，當時1樓辦公室300萬元，她24歲已還清貸款。另在忠孝東路SOGO後面及伯爵山莊置產，在房價很便宜時，靠一己之力買房，賺了很多錢。

孝順的張富美，當年在父親癌末臨終前，為完成父親的遺願結婚。她表示，那時周大偉自稱洛杉磯華人十大企業家，周每天到醫院陪伴病危的父親，還在病房為看到父親難忍疼痛落淚，「我是演員，都演不出這場戲，他真是夠了」。因爸爸希望看到31歲的女兒結婚，2人才認識3個月就結婚。

張富美到了美國，才知周大偉根本不是十大企業家，對方卻辯說「沒有十大，也有百大」。張富美說，對方連辦公室都沒有，租在很髒亂的工業區當辦公室卻還能說謊，但婚已結了，就認命。她初到美國，周大偉當時就說要辦身分，叫她簽了很多文件。她剛到美國，英文不好，所以全部照簽。其中簽了一張不該簽的文件，就是丈夫可以動用她的財產。就是這個文件讓她離婚後打了4年半官司，才擺脫如惡夢般的陰影。

張富美表示，因為周一直向她借錢，後來不借了，曾遭他威脅恐嚇，她擔心自己有生命危險，是壓倒這段婚姻的最後一根稻草。她說4年半官司的律師費15萬美金，陸續借的錢加上偷拿去貸款的38萬美金（約新台幣1140萬元），一共50多萬，但是38萬美金是他偷借的，所以法院判回給他自己負擔，剩下的20幾萬美金（約新台幣600多萬元），兩邊律師協商只還7萬多美金，「因為只要他宣布破產，我一毛錢都拿不到」。

David周對周刊表示，自己與張富美已離異20年，婚姻屬個人隱私不願多談，但申明張所言與事實不符。張富美今說：「很高興聽到姓周的被告，等了21年了，希望所有的騙子都能被繩之於法，我所言都是事實，在美國南加州Pasadena帕薩迪納打離婚財產官司的文件都可查得到，如果時間允許，我也願協助胖達人出庭作證。」

當時漫長的4年半官司，讓張富美對人性失去信心，把自己關在暗無天日的房裡好幾個月，有天從鏡子裡看到蒼白的自己，發呆了很久才想通。「父親在天之靈一定不希望看到這樣的我，我更不可以被一個騙子打敗，從那天起拿起畫筆，把心情放下，一筆一筆畫出去；後來養了狗狗，喜歡狗狗所以當畫作的主角，看到開心的狗狗也感覺特別的快樂。」

(中時 )