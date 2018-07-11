國內新增1例本土登革熱確定病例 為一新北市新莊區學生

友善列印
中時

疾管署今天公布國內新增1例本土登革熱確定病例，為新北市新莊區一名學生，其於7月7日出現發燒、噁心、嘔吐及全身痠痛等情形，隔天先至急診就醫後返家，9日因出現腹瀉症狀再度就醫，經採檢通報，於昨日確診感染登革病毒第二型；目前個案住院防蚊隔離中。

疾管署副署長羅一鈞表示，近日受瑪莉亞颱風影響，中部以北地區有豪雨情形，降雨後產生的積水容器，容易成為孑孓孳生的溫床，呼籲請民眾應主動檢視戶內、外環境及澈底清除孳生源。

羅一鈞指出，這名學生個案潛伏期間無國外旅遊史，活動地以住家及學校為主，發病前曾於7月3日至6日與家人跟團經高雄田寮短暫停留後，至台東太麻里、鹿野、池上等地旅遊，相關衛生局正調查可能感染來源。目前個案同住家人及同團旅客並未發現有疑似症狀者，地方政府衛生局將持續追蹤接觸者健康情形。

根據疾管署統計，今年截至7月10日，國內共計2例登革熱本土病例，居住地分別為高雄市及新北市，另有103例境外移入病例，境外移入病例數為2014年至2018年同期次低，近一個月境外移入病例感染國家以柬埔寨、菲律賓、泰國及馬來西亞等東南亞國家為多。

羅一鈞表示，近來鄰近國家中，泰國、柬埔寨、馬來西亞、斯里蘭卡登革熱疫情上升，寮國疫情略降，其他東南亞國家及中國大陸尚處低水平。計劃前往登革熱流行地區的民眾應作好防蚊，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等。

疾管署提醒，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀時，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，羅一鈞指出，由於第二型登革熱有1/3會有腸胃症狀，常會誤以為是腸胃炎，提醒民眾及醫師診斷注意，醫療院所如遇有疑似個案請及早通報，以利衛生單位採取防治措施。

(中時 )

響應節葬 屏縣府建置電子輓聯平… 颱風假形同虛設？宜蘭人抖：全公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。