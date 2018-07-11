國內新增1例本土登革熱確定病例 為一新北市新莊區學生

2018年07月11日 17:49 中時 魏怡嘉

疾管署今天公布國內新增1例本土登革熱確定病例，為新北市新莊區一名學生，其於7月7日出現發燒、噁心、嘔吐及全身痠痛等情形，隔天先至急診就醫後返家，9日因出現腹瀉症狀再度就醫，經採檢通報，於昨日確診感染登革病毒第二型；目前個案住院防蚊隔離中。

疾管署副署長羅一鈞表示，近日受瑪莉亞颱風影響，中部以北地區有豪雨情形，降雨後產生的積水容器，容易成為孑孓孳生的溫床，呼籲請民眾應主動檢視戶內、外環境及澈底清除孳生源。

羅一鈞指出，這名學生個案潛伏期間無國外旅遊史，活動地以住家及學校為主，發病前曾於7月3日至6日與家人跟團經高雄田寮短暫停留後，至台東太麻里、鹿野、池上等地旅遊，相關衛生局正調查可能感染來源。目前個案同住家人及同團旅客並未發現有疑似症狀者，地方政府衛生局將持續追蹤接觸者健康情形。

根據疾管署統計，今年截至7月10日，國內共計2例登革熱本土病例，居住地分別為高雄市及新北市，另有103例境外移入病例，境外移入病例數為2014年至2018年同期次低，近一個月境外移入病例感染國家以柬埔寨、菲律賓、泰國及馬來西亞等東南亞國家為多。

羅一鈞表示，近來鄰近國家中，泰國、柬埔寨、馬來西亞、斯里蘭卡登革熱疫情上升，寮國疫情略降，其他東南亞國家及中國大陸尚處低水平。計劃前往登革熱流行地區的民眾應作好防蚊，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等。

疾管署提醒，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀時，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，羅一鈞指出，由於第二型登革熱有1/3會有腸胃症狀，常會誤以為是腸胃炎，提醒民眾及醫師診斷注意，醫療院所如遇有疑似個案請及早通報，以利衛生單位採取防治措施。

(中時 )