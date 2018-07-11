颱風假形同虛設？宜蘭人抖：全公司只有我沒去…

圖為瑪莉亞颱風在10日晚間的情形 (本報系資料照 陳信翰攝)

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中時電子報

瑪莉亞颱風快閃北台灣，宜蘭於昨天(10日)晚間9時，第一個宣布11日停班停課，但實際上當時宜蘭的平均風力根本未達颱風假標準。結果今天早上10點，台灣本島就已脫離暴風圈，風雨減弱。一名宜蘭人表示，今起床看到公司群組，每個同事都要去上班，還開始訂便當，讓在放颱風假的他備感壓力。

這名住宜蘭的原PO在PTT發文，他表示昨晚看到宜蘭宣布放假就去睡了，沒想到起床後幾乎沒什麼風雨，公司的群組也在問，「有人要來上班嗎？最晚九點前要統計便當」，讓原PO非常恐慌「同部門的同事陸續回報中午到或晚點到，考量我這兩天的工作量與今天進公司的實質工作效益，所以果斷回覆我今天不會進公司。」

後來發現，整個部門只有他不上班，讓他開始抖，自己是不是完蛋了，「雖然公司沒有強迫要上班，不過群組卻有一股無形的壓力在，另外統計便當我覺得是個測試忠誠度的好方法（炸）」。

對此，網友們表示，「你黑了, 1111跟104開起來!!!」、「其實這是在做裁員名單吧」、「統計便當(X)，統計考績(O)」、「你這樣還敢回不進公司我真的很佩服...」、「不要去啊，被開除找你縣長討啊...」、「宜蘭最早脫離暴風圈，放個屁假阿」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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