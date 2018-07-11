第18屆甲仙芋筍節將於8月5日盛大登場

2018年07月11日 17:47 中時 林雅惠

▲甲仙芋筍節每年都會準備當令現煮的「芋筍飯湯」讓民眾免費嘗鮮。（林雅惠翻攝）

甲仙芋筍節18歲囉！甲仙區公所主辦的「甲仙芋筍節」8月5日將在甲仙大橋旁盛大登場！今年甲仙芋筍節很不一樣，除了以自行車漫遊甲仙取代往年路跑活動，更規劃了景點集章活動，加上精彩的舞台展演、趣味互動遊戲，絕對讓你流連忘返，樂不思蜀。

甲仙地區除有聞名全台的芋、筍、梅三寶外，化外仙境般的自然風光與人文景觀令人感到心曠神怡，例如甲仙貓巷、神明彩繪庄、小林平埔文物館、甲仙化石館等，都是網路熱搜的超熱門打卡景點，所以今年甲仙芋筍節特別規劃了「雲遊甲仙、步步傾心」活動，讓民眾能夠騎乘自行車，自由自在的漫遊甲仙，飽覽山林美景。

除了美景外，最令大家難以忘懷的還有「芋筍飯湯」，甲仙芋筍節每年都會準備當令現煮的「芋筍飯湯」讓來訪甲仙的民眾免費嘗鮮，今年也不例外。

甲仙區長李惠寧表示，活動當天於甲仙大橋旁還有甲仙芋筍節一系列的特色活動，除了欣賞精彩舞台演出，還可參與趣味的互動遊戲，活動現場也規劃農特產品的展銷活動，一元競標讓你買到就賺到。另外，為了服務年長或較年幼民眾，現場也貼心準備免費接駁專車在各景點間來回接駁。

「2018甲仙芋筍節」活動將於107年8月5日上午8時至下午5時在甲仙大橋旁廣場舉行，並於上午10時進行開幕活動，現場邀請多組在地演出團體帶來精彩豐富的舞台表演，並有一元商品競標、特色商品特賣會等多項好康等著你，8月5日，邀您一同前來甲仙，感受甲仙的獨特魅力！

(中時 )