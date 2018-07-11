徐耀昌批柯P標新立異 網友反酸：你苗栗最沒資格放還敢嘴

徐耀昌批柯文哲不放颱風假是標新立異，反遭網友痛批「苗栗最沒資格放假的也敢放？」 (圖／本報資料照)

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中時電子報

10日晚間10點，台北市長柯文哲宣布照常上班上課，引起不少民怨，相較於無風無雨的苗栗卻是放颱風假。今天上午苗栗縣長徐耀昌對此也批評台北市與基隆市「標新立異」，卻反遭網友痛罵：「根本不關你苗栗的事也敢放假，是在放幾點的」。

徐耀昌今天上午至公館勘災時，被問到關於颱風假的事情，他回答苗栗防災工作做得不錯，因此受災程度輕微，接著話鋒一轉，批評柯文哲標新立異，就算考量專業，也應該要順應民意，鄰近縣市不同調也造成民眾困擾。

新聞被轉至PTT八卦版後，數百鄉民痛罵，文章一下就被噓爆：「最沒資格放的就是你苗栗」、「跟風放假咧，笑死」、「放假買選票啦，這麼明顯」、「離颱風最遠跟人喊燒」、「醒醒吧，你根本看不懂氣象數據」、「順應民意，民眾下雨都不想上班，你怎麼不順」、「全台最廢縣市」、「要破產了還敢放」；更有苗栗民眾直言：「苗栗無風無雨，爽賺一天颱風假，讚」。

颱風假政策雙北6年來首次不同調，人在新加坡的新北市長朱立倫早早決定，在晚間9點先行宣布放假，之後晚間10點，坐鎮防災中心的台北市長柯文哲宣布照常上班上課，讓民眾一時間無法接受，湧入柯文哲臉書怒罵，引起支持者不滿，造成兩派論戰，短短一個小時就有多達13000則留言，但隨著今天天氣好轉，不少怒罵的網友也就此噤聲。

(中時電子報)

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