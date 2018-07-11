謝金燕遭19歲美少女新人大膽狂咬！「最萌身高差」配對蔡凡熙

2018年07月11日 18:02 中時 徐桐炘

項婕如大膽咬謝金燕的手。（群星瑞智提供）

《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》女主角正式曝光，年僅19歲美少女項婕如成為柴智屏公司群星瑞智今年力捧新人，其實她參與過《報告老師！怪怪怪怪物！》試鏡，卻在最後一關被刷下，如今在新片一躍成為女主角，和蔡凡熙成為最萌身高差配對，還成為該片唯一和「大姐」謝金燕「親密接觸」的演員，她稱讚：「大姊身上都香香的，包含手都很香！」

項婕如在片中與蔡凡熙意外擦出火花成為情侶，牽手抱抱共度海邊浪漫夜，足以讓蔡凡熙粉絲羨慕不已，一場與大姊謝金燕比賽推鉛球戲中，2人還近距離身體接觸，項婕如大膽咬了謝金燕一口，她表示開拍時根本不敢咬，後來是謝金燕霸氣伸出手來說：「妳就直接咬吧！」她才放膽張口，還在導演蘇文聖要求下咬了數次。

演戲零經驗的項婕如首登大銀幕吃了不少苦頭，不僅得上演戲、肢體課，體力活也不少，游泳、跳水、吊鋼絲和丟鉛球課程樣樣都來，她常含著淚水撐過訓練。另外，感情戲也是一大挑戰，雖然身高157的她和185公分的蔡凡熙有著28公分的「最萌身高差」，但2人第一眼完全不來電，項笑說：「他太高了，這樣我要捉弄他都捉弄不到會很生氣！」

之後蔡凡熙主動邀請劇組到家中舉行「火鍋趴」，被要求2人一起切菜備料才讓感情逐漸加溫，一場海邊戲還超有默契同步撿起垃圾，項婕如瞬間被感動：「我覺得這個舉動真的很棒，而且算是有默契，有touch到我的心！」蔡凡熙則笑說因自己是「短髮控」，女方為戲剪髮後，他直呼：「完全大加分！我覺得她根本生出來就是適合剪短頭髮。」該片8月31日上映。

(中時 )