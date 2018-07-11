北北基放假不同調 綠委：新北市問題最大

2018年07月11日 18:51 中時 鄭舲

瑪莉亞颱風來襲，北北基地區昨晚為了放不放假喬不攏，最後新北市率先宣布放假，但台北市和基隆市卻未跟進，造成北北基放假不同調。民進黨立委羅致政說，這件事最主要是新北市的問題，因為北北基是共同生活圈，理應採取一致作法，但新北市卻率先宣佈放假，顯然要逼著大家跟進。

羅致政說，其實昨晚可以等稍晚一點看氣象局資料再做決定，不懂新北市在急什麼，一定要搶先在9點宣佈，行政上一定有很大的問題。他說，雖然新北市幅員遼闊，也可以做分區局部處理，更何況台北市還被包在中間，放假不同調真的會造成很大困擾，希望以後這種事情不要再發生。

曾任嘉義市代理市長的民進黨立委李俊俋說，中颱瑪莉亞有二件事與過去不太一樣，第一，中央氣象局與各縣市首長視訊，即時提供科學數據讓首長們判斷，依數據回到理性決策的層次，這當然是一種進步。

第二，李俊俋表示，媒體報導這是6年來北北基首度未採相同步調，當然其間也有政治攻防，至於誰的決定才是對的，民眾感受各有不同，決策或許也難免摻雜選舉因素。他說，這次中央提供更充份的科學數據協助首長們理性研判、負起責任，讓區域治理不受政治因素干擾而變得僵化，有助於強化防災，減少推諉。至於上班與否就由縣市長們做出負責任的決定，「真正負責的首長也不必透過放假與否藉機造勢。」

(中時 )