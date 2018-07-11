歐洲時尚水療走入大眾 雅漾活泉水帶來美麗商機

2018年07月11日 18:29 中時 吳娮翎

雅漾村位於法國國家公園保護區境內，山腳下就是雅漾活泉水的發源地。（吳娮翎攝）

衛生教育中心經理Joelle NONNI示範溼敷。（吳娮翎攝）

雅漾工廠有嚴密的檢測，法國原產地生產的保養，品質有保證。（吳娮翎攝）

雅漾舒護活泉水150ml，600元。（雅漾提供）

雅漾再生修護霜40ml，700元。（雅漾提供）

雅漾24H全效活全保溼精華乳清爽型40ml，1280元。（雅漾提供）

水療在歐洲盛行多年，目前法國有105個水療中心，其中85%用於治療風溼，雅漾活泉水以專攻皮膚病而聞名，相傳在1736年時法國侯爵Rocozel患有騷癢症的馬，使用活泉水後痊癒而歸，1743年水療中心正式開張，此後越來越多人慕名而來，雅漾村也成為法國人養膚聖地，1874年更獲得法國政府授與證書，至今，馬場遺址仍被保留。

過往被法國上流社會視為時髦的水療法，也在1940年走入民間，讓大眾都能享用水療，在法國若持有醫師診療書，進行水療可以獲得健保補助，也因此法國水療主力客群來自法國民眾，歐洲病患因地緣關係也有許多人慕名而來。

在二戰後，當時全球景氣蕭條，雅漾水療中心也受到影響，從絡繹不絕的訪客，變成一年只有幾十人到訪，幾乎就要暫停營業，直至Pierre Fabre Dermo-Cosmetique皮耶法柏集團創辦人皮耶法柏Pierre Fabre於1990年收購水療中心，並設立雅漾活泉水療研究中心，其醫學美容事業部總部大樓也設立於雅漾小鎮，振興小鎮。雅漾村位於法國國家公園保護區境內，山腳下就是雅漾活泉水的發源地，這個小鎮每年迎來數以千計的訪客，產出數千萬瓶活泉水，為當地帶來難以估計的醫療觀光財。

皮耶法柏集團國際媒體公關Martine BUTAULT說，目前雅漾水療中心主力在治療溼疹、異味性肌膚炎、癌症術後肌膚等，到訪前要先預約，雅漾水療中心主任Marie Ange MARTINCIC表示，3周治療是目前評估最短修復期，會建議至少有2周以上的時間治療，根據研究，水療後的舒緩狀況能減緩48％至54％不適，水療中心目前每天約有兩百人造訪水療中心治療，其中有20%到30％比例是兒童，中壯年佔40％，最高齡有百歲人瑞。Martine BUTAULT表示，3周治療費用800歐元起，還要加上醫師診療等費用。目前雅漾中心1年約2800個病人，來自41個國家，法國以外的國家占比約10%到12％。

衛生教育中心經理Joelle NONNI表示，除了透過水療，也透過工作坊的方式，協助兒童與家屬，透過藝術療法，表達病痛，以及透過玩娃娃或是按摩的方式轉移病童注意力，減少抓癢次數， 她笑說，「法國人都渴望靈丹妙藥，來解決肌膚困擾，但這世界上沒有一勞永逸的方法。 」

Joelle NONNI也分享，再生修護霜可以一瓶多用，甚至頭皮搔癢也都能擦，她分享，法國人保養步驟很簡單，近年也受到亞洲影響開始喜歡擦更多品項，甚至也開始流行敷片狀面膜，還有擦BB霜等。針對時下流行的卸妝水，她也提醒，卸妝水需搭配化妝棉使用，對敏乾肌來說，增加摩擦也會刺激肌膚，建議還是以卸妝乳等溫和方式卸妝。

雅漾工廠24小時輪3班不斷運轉，雅漾活泉水不經任何處理保留原始狀態，雅漾品牌公關副理Ricardo ESCUDERO表示，每天都會進行專業檢測，目前兩條活泉水產線，每年可以生產4100萬瓶活泉水，品牌耗資800萬歐元再拓第3條產線。綜觀雅漾能打入亞洲市場，乃是起因於1986年與資生堂公司攜手創辦合資公司，互相協助打入當地市場，在產品測試上，亞洲人佔比也高達3分之1。

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique集團2017年營收達2318億歐元，其中醫藥886億歐元，美容1410億歐元，集團旗下10個美容品牌，帶來1410億歐元的營收，以銷售主力雅漾來看，最大宗仍來自法國，僅次法國的就是大陸，其次才是德國、義大利等歐洲國家。雅漾全球銷售前3名分別為，舒護活泉水、再生修護霜、24H全效活全保溼精華乳。

(中時 )