中市鼓勵翻轉教學 台大教授分享教育新思維

2018年07月11日 18:29 中時 陳世宗

中市教育局長彭富源出席「教育新思維─為未來而教」論壇講座。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局為提升各級學校校長、教師教學社群領導知能，11日在惠文高中舉辦「教師專業學習社群召集人培訓系列研習」，邀請國內第一位以創新翻轉教學獲頒總統創新獎的台大電機系教授葉丙成，進行「教育新思維─為未來而教」論壇講座，吸引約400人參與，互動熱烈。教育局長彭富源表示，希望透過社群交流研討，讓台中教育能量不斷提升。

台大教授葉丙成說，少子化的台灣，每一個孩子在未來都是珍貴人才資源，現在的孩子們在20年後要面對的世界，充滿未知挑戰。他認為教師專業發展工作成功秘訣有三，包括「從心開始」、「從新出發」、「由下而上」，透過教師社群引導教師思考，進而翻轉教育。

葉丙成指出，他提倡「BTS教學法」，以「瞭解+引導+觀察+學習」的教學模式，強調教師提供學生自主學習歷程、訓練學生找出問題、設計問題，以及在同儕共學過程中學會如何學習，培養會思考、表達、自主學習、面對未知變局的能力。

協和國小校長林立峰表示，在數位學習時代，他非常認同葉教授所提以教育科技弭平教育落差、提升學習動機的理念，教育局積極推動「PaGamO遊戲式教育平台」，透過單一帳號整合服務(OpenID)讓教師可以簡便地使用線上資源，運用於一般或補救教學，也有教師結合平台與寒暑假作業，盼減少孩子在假期中學習滑坡的問題。

惠文國小主任陳敏彥說，曾看過葉教授的演講影片，對他翻轉教育BTS的理念有瞭解也非常嚮往，今天聽完現場演講後，更能理解新課綱「以學生學習需求為中心」的素養教育內涵，為孩子建立一輩子受用的能力，讓學生對學習有熱忱、對未來有夢想，就是身為老師最該做的事情。

彭富源強調，12年國教新課綱強調「核心素養」教學及學習，希望培養學生解決問題、面對挑戰的能力，而轉換課堂新風貌的關鍵在於教師，教育局從105年起辦理教師揪團共學計畫，鼓勵由下而上自主學習，協助教師激發創新創意能力，目前揪團數已逾200團、參與教師逾3,000人。

教育局今年也挹注2,000萬元鼓勵校長及教師自發性組成專業學習社群，共補助20個校長領導社群及685個中小學教師專業學習社群，透過行政支援盼讓教師以團隊合作模式，研討教學實務問題，並進一步共同備課、研發創新教學，帶領孩子體驗學習之樂，再提升教育發展能量。

(中時 )