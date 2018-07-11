曾經去過月球的史努比 將有新的太空任務

史努比、查理布朗、露西與奈勒斯等花生家族成員，將再次參與太空任務，吸引學生也加入太空科學的工作。(圖/花生世界)

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中時電子報

「花生家族」(Peanuts)的史努比(Snoopy)絕對是全球最具知名度的小獵犬，它在50年前參與了登月計畫之後，美國航太總署再次指派史努比，進行了新的太空任務，主要是向孩子們宣導科學。

太空網(space.com)報導，美國航太總署在7月10日宣布了一項新的太空協議，內容是將徵召已故漫畫家查爾斯．舒茲(Charles Schulz)創建的花生家族漫畫角色們，以幫助推動未來的深太空探測任務，以及讓學生們有興趣參與科學、技術、工程和數學。

舒茲老爹的遺孀珍妮．舒茲在聲明中說道：「我的丈夫他對於太空探險一直相當支持，當年曾經受到啟發，製作了一系列原創漫畫，詳細描述了史努比在太空中的奇幻旅程。」

其實早在半個世紀前，美國的阿波羅登月任務時期，航太總署就向舒茲徵求合作，希望史努比能成為促進安全的象徵。1968年，航太總署推出了「銀史努比獎」(Silver Snoopy award)，作為太空工作者的重大貢獻與傑出表現奬，每年只有不到1％的航太員工能夠獲得，可以說是太空工作者的榮譽勳章。

2016年的銀史努比獎得主，只有最傑出的太空行業工作者才能獲得。(圖/NASA)

準備出發的阿波羅10號太空人，正接受美女與史努比的送行。(圖/舒茲博物館)
阿波羅10號的紀念貼紙。(圖/舒茲博物館)

這段合作關係在1969年5月達到了顛峰，阿波羅10號(Apollo 10)任務的指揮艙取名叫「查理布朗」，而登月艙則稱為「史努比」，這場任務是正式登月的全面彩排，查理布朗與史努比飛到月球上空，對阿波羅11號登陸點進行偵察，甚至史努比與查理布朗脫離，下降到距離月球表面80公里處，再重新點火返回查理布朗。換言之，要是當年登月艙指揮官湯瑪斯．史塔福特(Thomas Stafford)心一橫，繼續下降到月球表面，那麼首次登上月球就是史努比號的乘員了。

舒茲老爹的小兒子克拉格．舒茲(Craig Schulz )說：「我的父親曾經告訴我，當阿波羅10號登月計畫的太空船將取名「查理布朗」和「史努比」時，那是他職業生涯中最驕傲的時刻。所以今天我也很榮幸，能夠更新航太總署和花生家族的歷史關係。」

花生家族將會在今年的聖地亞哥動漫展上，展示各個漫畫角色的最新太空主題活動，大會上將提供一系列與太空探險有關的週邊，包括一本新的迷你漫畫書「Mission（Out of）Control」，以及一套史努比人物，其中一個是以阿波羅10號太空服的造型，以及未來獵戶座太空船的模樣，象徵承先啟後的意義。

(中時電子報)

文章來源：Peanuts Marks 50 Years in Space with New NASA Mission for Snoopy

文章來源：How a cartoon beagle rejuvenated NASA's safety program

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