台南市刑大破詐騙集團 富二代下海被捕成媽寶

2018年07月11日 18:55 中時 莊曜聰

台南市刑大循線追查，見時機成熟，兵分6路北上破獲詐騙集團，逮捕黃嫌為首等7人，現場起出560餘萬贓款，犯嫌使用的手機清一色為iPhone，令人咋舌。（莊曜聰攝）

台南市警察局刑事警察大隊偵辦詐騙車手案件，經過長時間調查追蹤，見時機成熟，兵分6路北上，在三重、五股、蘆洲及桃園高鐵站等處，逮捕黃嫌為首的7人，起出贓款560餘萬元，並查扣作案用手機，清一色全是iPhone，其中一位陳嫌還向警方要求打電話回家給媽媽，意外曝光他富二代的身分，仍難掩犯罪事實，訊後依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方去年8月在南投縣竹山鎮一處公墓旁查獲電信詐騙機房，逮捕吳姓主嫌等37人，台南市刑大偵三隊、新化警分局及刑事局偵六隊依查扣證物向上溯源調查，發現以黃嫌為首的詐騙集團透過刊登小廣告、手機通訊媒體等方式，大肆收購人頭帳戶，並與林嫌等人的「水房」洗錢集團合作，今年2月起擴大偵辦。

警方調查，黃、林等人以消防器材行掩護，招攬不法分子，加入其詐欺「水房」旗下贓款集團，並利用高鐵、台鐵或客運等方式指揮成員「南贓北送、北贓南送」轉交贓款規避查緝，再回「水房」洗錢牟利。

經過數月跟監埋伏蒐證，見時機成熟，9日北上收網，先是在桃園高鐵站抓到正在交付贓款的王姓、張姓嫌犯，後續又逮到黃嫌等人，其中陳嫌還到酒店消費玩樂，10日凌晨才回來，被逮時還滿臉錯愕，一度不配合調查，還要求跟母親通電話求助，令人傻眼。

警方訊問時得知，26歲的陳嫌家中經營汽機車零件工廠，家境優渥，卻只想從事不勞而獲的詐欺勾當，再到夜店揮霍，出事才想到家人，令承辦員警頻搖頭。

此外，詐騙集團成員使用的王八機清一色都是高價的iPhone，現場起出15支iPhone7、8手機，還有4支未開封，都是用被騙民眾的辛苦錢所購。

(中時 )