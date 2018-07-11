南太平洋6友邦28人來台取經 台灣小吃飄香南國

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與外交部合作，首次為太平洋6個友邦國開設為期2個月的職業訓練班，學習餐飲烘焙及旅館民宿經營，學習多樣台式麵包及小吃。（莊曜聰攝）

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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與外交部合作，首次為太平洋6個友邦國開設為期2個月的職業訓練班，餐飲烘焙課程中包含多樣道地台式小吃，要把台灣味帶回故鄉。（莊曜聰攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與外交部合作，首次為南太平洋6個友邦人士開設職業訓練班，針對島國發展觀光的需求，設計「餐飲烘焙」及「旅館民宿經營」等課程，並進行為期2個月的密集訓練，除了麵包烘焙外，還有經典的台式糕餅小吃，學成之後將把道地的台灣味帶回南國。

這批來自吐瓦魯、帛琉、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯及索羅門群島等南太平洋島國的參訓團共有28人，透過外交部的推介，7月初就到台灣上課，預計8月底結訓回國，諾魯駐台大使屆時也將到職訓場了解學習情形。

雲嘉南分署長柯呈枋指出，餐飲烘焙向來是職訓的熱門搶手課程，這次開課特別融入台灣在地特色，將經典的傳統糕餅及小吃都納入，包括鳳梨酥、月餅、太陽餅，還有蔥油餅、韭菜盒、餡餅等，連珍珠奶茶都有，學員都是第一次體驗，相當新奇。

來自帛琉的Marco在當地的異國餐廳擔任廚師，原本就有好手藝，對美式、義式、日式料理都有涉獵，他聽說台灣是美食之都，融合各家又自成一格，想學習台式烘焙技術，回鄉後開發新菜單，Marco說，國外都是純麵包夾肉、菜再淋上醬料，沒有甜、鹹餡料這些變化，學成後會以在地食材做出有台灣味的料理。

南太平洋島國有明媚的自然風光，也吸引不少外地觀光客前往，除了餐飲烘焙課程，友邦人士還能學習到專業的旅館民宿經營管理課程，交流台式服務業的各項心得。

(中時 )

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