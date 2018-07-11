台南夏日音樂節 28日將軍漁港High翻天

2018年07月11日 18:56 中時 莊曜聰

《2018台南夏日音樂節－將軍吼》28日將在將軍漁港開唱，今年推出樂團饗宴，活動當天將邀請5組樂團接力開唱，包括壞蛋王․老五、The Arc弧樂團及南部搖滾樂團麋先生Mixer、原住民拉丁饒舌樂團Boxing、放克樂團宇宙人等，暑假期間邀請民眾一起吹海風、聽音樂、吃美食，享受台南西濱的夏日海洋音樂節。

台南近年積極推廣的《夏日音樂節－將軍吼》逐漸打響知名度，今年夏日音樂節活動28日在將軍漁港登場，觀旅局也整合周邊景點及業者推出專屬套裝旅遊行程。

《夏日音樂節－將軍吼》今年走樂團風，網羅曾獲金曲獎的知名團體宇宙人、Boxing、麋先生等，當天晚間熱力開唱，並由去年樂團競賽中選出的前2名壞蛋王․老五及The Arc弧樂團開場，要讓民眾享受一場豐富的音樂盛會。

過去每年的音樂季活動，民眾往往只提到貢寮海洋音樂祭及墾丁春吶，現在台南也占有一席之地，夏日音樂節在2015年移師將軍漁港後，並連續3年都以「將軍吼」作為主題，希望能建立深具當地特色的活動品牌形象。

觀光旅遊局表示，融合台南西濱熱門景點及音樂節活動推出的雄獅旅遊及台灣大車隊音樂節專屬遊程，現在都熱烈報名中，觀旅局也推薦地利小食推出的「農食、漁食」1日遊行程，可感受將軍農漁村風情，還有馬沙溝3D彩繪村導覽、在地海鮮宴等，活動多元。

(中時 )