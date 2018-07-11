警方關切車輛未開大燈 驚見販毒情侶

2018年07月11日 19:01 中時 何冠嫻

警方查獲3包一級毒品海洛英，重量總計約4公克。（何冠嫻攝）

施姓男子坦承持有339公克的二級毒品安非他命。（何冠嫻翻攝）

苗栗10日晚間一對情侶黨趁瑪莉亞颱風襲台，警方忙於查報災情之際，暗中進行毒品交易，不料卻因未開大燈遭北苗派出所員警上前關切。因嫌犯神情慌張，且車內散發濃厚毒品氣味，警方當場查獲348公克安非他命及約5公克的海洛因毒品，隨之將兩人依法偵辦。

兩名嫌犯施姓男子與黃姓女子於10日晚間9點，行經苗栗市為公路與橋頭北路口時，因未開大燈，遭巡邏警車上前關切。當車輛開啟車窗時，警方驚見駕駛座與副駕乘客皆神情慌張，加上濃厚的安非他命氣味隨之飄出，因此擴大盤查。

警方先是在黃女的副駕駛座腳踏墊上發現1包9公克重的二級毒品安非他命，施男坦承為其所有。企圖湮滅證據的黃女在起身瞬間，將重量高達339克的安非他命投擲至車下。此舉不但被眼尖警員發現，更在現場查獲約5克的一級毒品海洛因、分裝用夾鏈袋與帳本、高達14萬疑似販毒不法所得。

雖適逢颱風天，但治安防治不鬆懈，11日警方將施男與黃女帶回偵辦並驗尿檢驗，因兩人吸毒、販毒罪證確鑿，警方依違反毒品危害防制條移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )