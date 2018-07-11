月餅大戰開打！各家飯店祭早鳥優惠搶客

2018年07月11日 19:03 中時 何書青

寒舍集團「望月」蛋黃酥禮盒的「蓮蓉蛋黃」。（寒舍集團提供）

台北美福大飯店「雅鹿映月」禮盒的蓮蓉松子蛋黃月餅 。（台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店「雅鹿映月」禮盒。（台北美福大飯店提供）

圓山大飯店的「賞月典藏禮盒」。（圓山大飯店提供）

距離中秋節雖還有2個多月，各大飯店的中秋月餅禮盒大戰卻已開打，並各自祭出早鳥優惠，想以較便宜價格選購月餅禮盒的民眾可要抓緊時機入手。寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店，今年推出3款寒舍中秋月餅禮盒，分別為「璽月」廣式月餅禮盒、「吟月」中秋經典禮盒，以及「望月」蛋黃酥禮盒，23日起開始預購，8月19日前付款可享85折優惠。

「璽月」共6款風味，包含延續寒舍歷年經典口味XO蛋黃、蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、抹茶甘栗、柚香梅凍，還有新推出的相思白玉；「望月」蛋黃酥禮盒有XO蛋黃、蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、咖哩蛋黃4大經典滋味，酥鬆餅皮包著蛋黃，是長年熱銷商品；首度推出的「吟月」中秋經典禮盒，則集結各館人氣商品而製，口味包含酸甜鬆軟的金雪絮餅、蓮蓉蛋黃月餅，以及辰園XO醬。

台北美福大飯店今年中秋禮盒的外觀設計，將再度融入請名家專利繪製台灣保育動物的梅花鹿與藍鵲，推出「雅鹿映月」及「鵲璽映月」2款精品般的禮盒。「雅鹿映月」的口味有XO金黃魯肉、蓮蓉松子蛋黃、奶皇蔓越莓、地瓜胡桃，「鵲璽映月」則是起司乳酪、芝麻五穀、橙香阿薩姆、奶皇紅豆。

「雅鹿映月」和「鵲璽映月」還創新搭配了不同的配角，讓月餅禮盒不單調，「雅鹿映月」附上的是來自加拿大的JUS NOVA諾華世純野生藍莓汁，「鵲璽映月」則有添加雙活菌的綜合堅果「雙活菌三堅奇果」。此外，迎合中秋烤肉，首度推出美國極黑豬香腸搭配台灣味十足的糯米腸的「美福御品雙腸禮盒」。每款禮盒於31日前訂購可享8折，8月23日前享85折。

在市場力推新奇創意的「進化型月餅」之際，圓山大飯店選擇遵循經典、精選上品餡料，製作質地細緻的正宗廣式月餅，站穩販售「經典月餅」的市場腳步，今年推出「賞月典藏禮盒」和「映月雅緻禮盒」，8月20日前預購即享9折優惠。

「賞月典藏禮盒」有歷年最受歡迎的蓮蓉蛋黃、XO干貝、棗泥核桃及奶皇月餅，XO干貝口味選用圓山主廚的獨家配方，結合數十種天然香料與鮮干貝，慢火燉煮7至8小時製成的內餡，可嘗到鮮味十足的干貝絲。「蓮蓉蛋黃」特選上等蓮子，以細火慢煮，製成晶瑩透亮的蓮蓉餡，內包雙蛋黃仁，每一口都吃得到黃金比例的好滋味。

「映月雅緻禮盒」增添了松子桂花及伍仁金華火腿2款主廚特選新風味。「松子桂花」的松子濃烈馥郁、桂花高清淡雅，入口齒頰留香；「伍仁金華火腿」則用有著獨特火腿香的上等金華火腿，搭配口味豐富的伍仁。

(中時 )