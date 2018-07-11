馬汀尼、魏雋展師徒攜手 讓莎劇接地氣、更有台味

資深劇場人馬汀尼（左）與三缺一劇團的藝術總監魏雋展（右），師生攜手合作新戲《退休戲劇教授和戲班子》，讓莎士比亞作品接地氣。（雲門劇場提供）

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莎士比亞是永遠不退流行的經典。近期資深劇場人馬汀尼，攜手三缺一劇團，於基隆、彰化和台東三地做田野調查，將經典莎劇融入台灣場景，推出新作《退休戲劇教授和戲班子》，讓羅密歐與茱麗葉出生在彰化傳統產業紡織廠，讓王子復仇記在基隆綿綿細雨中悲情上演，趣味橫生，讓莎翁接地氣。

馬汀尼是蘭陵劇坊第一代成員，長年擔任劇場導演、演員，也曾任職北藝大戲劇系副教授，在教職退休後，沉澱自我，從生命歷程中尋找創作題材。

馬汀尼表示，這回田野調查的地點，大都和她的人生有密切的結合，像是台東，有她已故二哥留給她的房子，那是兄長對她的愛和心意，「我認為台東真的是台灣僅存的樂土，每回從台北到台東，都可以感受到當地的自然狀態，那是在台北慢慢遺失的珍貴本質，而莎士比亞《皆大歡喜》，就很適合呈現這種樂天知足的感覺。」

此外，馬汀尼也回到出生地彰化，拜訪曾經撐起台灣經濟奇蹟的紡織工廠，以及童年時期在溪湖搭著甘蔗車通勤的糖廠，聽著快官的地方協調者，談論如何調節地方械鬥的驚悚故事，馬汀尼表示：「劇組人員的想法很靈活，將這些地方元素融入大家所熟悉的羅密歐與茱麗葉，假設這對情侶是出生在彰化，他們會發生哪些事情呢？」

三缺一劇團的藝術總監魏雋展，這回擔任演員之一，他同時也是馬汀尼的學生，過去他也曾經造訪彰化地區，深入蚵農故事，推出關懷海洋和土地的作品《蚵仔夜行軍》，這回他也延續從土地發展故事的作法，將故鄉基隆的特色作為戲劇背景，為莎士比亞的作品更添加台味。

《退休戲劇教授和戲班子》的編劇為丁名慶、許正平，將於11月在雲門劇場首演。

(中時 )

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