呂柏伸推莎翁經典「十二夜」 唱出搖擺老上海

2018年07月11日 19:27 中時 李欣恬

即將年滿50歲的劇場人呂柏伸，回望半百人生，最想念的是青春時期毫無保留追愛的傻氣。他特別選定改編莎翁經典喜劇《十二夜》，將場景搬到老上海，並加入上海夜生活帶有慵懶、搖擺的爵士樂，重現青春男女們傻氣的戀愛時光，藉此抓住青春的尾巴。

擔任導演的呂柏伸表示，過去曾製作《木蘭少女》、《美女與野獸》等音樂劇，這回想再突破，挑戰音樂劇形式的可能性，嘗試將爵士樂納入表現手法，「這次劇中有個突破點，就是將台詞原封不動地變成歌詞內容，讓演員們以演唱的方式說台詞，而不是純粹的念白，還出現一首1000多個字的歌曲，這是音樂劇製作裡少見的作法。」

《十二夜》延續莎翁筆下主人翁假扮身分，而造成笑料百出的場面，由趙啟運擔任編劇、歌詞創作，故事描述女主角在船難過後，以女扮男裝在大亨府上幫傭，卻不小心愛上了老闆，但卻又被老闆指派要去向千金小姐告白，但千金小姐因而愛上了以男兒身現身的女主角，愛情的酸甜苦辣滋味，就在這一連串的誤認中發生。

音樂人柯智豪這回擔任作曲，過去曾打造京劇與爵士樂跨界作品《馬伯司氏》的他，對爵士樂的使用頗有心得，他表示：「爵士樂的和聲和節奏，能讓戲有不同的色彩，聽見這些聲響，觀眾也像是能和老上海那種繁華的霓虹閃爍接軌。」

(中時 )