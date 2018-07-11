北市》姚文智支持度僅11％ 市長選情三足鼎立不再

最新民調顯示，市民最希望柯文哲(中)擔任下一屆台北市長達38.9％，選擇國民黨丁守中(右)有27.5％，支持民進黨姚文智僅11％。

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中時電子報
/綜合報導

2018台北市長選舉，現任市長柯文哲與民進黨的合作宣告破裂，民進黨自推立委姚文智參選，加上國民黨丁守中等三人形成各據一方局勢，外界對此號稱「三足鼎立」。但最新民調顯示「三足鼎立」局勢並不存在，因為市民最希望柯文哲擔任下一屆台北市長達38.9％，選擇國民黨丁守中有27.5％，支持民進黨姚文智僅11％。

據《信傳媒》最新民調顯示，有38.9％的市民最希望柯文哲擔任下一屆台北市長，27.5％選擇國民黨丁守中，僅有11％青睞民進黨姚文智，顯示民進黨姚文智嚴重被邊緣化。

原先有人分析在柯文哲、丁守中及綠營候選人三足鼎立的情形下，政治資歷較豐厚的丁守中具有極大的優勢。其中，民進黨立院總召柯建銘坦言國民黨氣勢凝結，對丁守中有利，反而對民進黨、柯文哲都屬艱難。民進黨派出姚文智參選，原本期望拉回綠營選票形成三強鼎立之勢，但聲勢始終不振，民調顯示支持度11％，所謂「棄姚保柯」情勢將逐漸醱酵。難怪，柯文哲對民進黨自推姚文智參選早有定見，對選情看法一直維持「外面因素我們沒有辦法控制，就是努力做好自己」。姚文智幾波競選活動後，支持度陷於低谷，北市選情已非「三足鼎立」，而是兩大一小，若丁守中沒法聚攏傳統藍營力量，柯文哲再次連任台北市長將更篤定。

(中時電子報)

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