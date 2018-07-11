中華醫大國際志工隊連3年柬埔寨送愛

中華醫大國際志工隊由校長曾信超（後排左三）帶領前往柬埔寨為孤兒院院童服務。（華醫提供）

友善列印
中時

連續3年，中華醫事科技大學國際志工隊遠征柬埔寨為當地孤兒院百餘名院童進行華語教學、生活衛教及帶領院童科學體驗，8天下來，將台灣人的愛心傳遞出去，讓院童們感受滿滿的溫暖與愛。

中華醫大國際志工隊由校長曾信超親自帶領學務長王文正、國際處處長卓達雄、課外活動組組長李建輝及10多位學生，7月2日出發前往柬埔寨，這次服務對象為位於金邊洞里薩河邊的SFODA孤兒院和茶膠省中部的愛滋孤兒院，2家孤兒院總共收容100多位孤兒。

曾信超表示，這是中華醫大國際志工服務隊第3年到柬埔寨送愛，為拓展學生國際視野，並帶領學生從生活中體驗服務學習，3年前認養柬埔寨這2家孤兒院，利用暑假前往為院童服務。

志工隊除了安排華語教學課程，也設計科學營闖關活動，教導院童製作毛球鑰匙圈、竹蜻蜓、告白氣球、煮澎糖等，此外，也教導院童日常生活中如何潔牙、洗手及做好個人衛生，預防疾病傳染。3年來，與當地院童建立厚實情感，當中華醫大國際志工隊抵達時受到孤兒院員工和院童的熱烈歡迎，有些院童還主動跑來擁抱，讓志工隊備感窩心。

行前，志工隊也先了解柬埔寨孤兒院物資缺乏，在校內進行物資募捐，受到教職同仁的熱情響應，總共捐贈10多箱日用品、衣服等物資，一併帶往捐贈給孤兒院。

(中時 )

懶丟垃圾 她將廚餘塞冰箱滅菌 實…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。