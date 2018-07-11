中華醫大國際志工隊連3年柬埔寨送愛

2018年07月11日 19:27 中時 曹婷婷

連續3年，中華醫事科技大學國際志工隊遠征柬埔寨為當地孤兒院百餘名院童進行華語教學、生活衛教及帶領院童科學體驗，8天下來，將台灣人的愛心傳遞出去，讓院童們感受滿滿的溫暖與愛。

中華醫大國際志工隊由校長曾信超親自帶領學務長王文正、國際處處長卓達雄、課外活動組組長李建輝及10多位學生，7月2日出發前往柬埔寨，這次服務對象為位於金邊洞里薩河邊的SFODA孤兒院和茶膠省中部的愛滋孤兒院，2家孤兒院總共收容100多位孤兒。

曾信超表示，這是中華醫大國際志工服務隊第3年到柬埔寨送愛，為拓展學生國際視野，並帶領學生從生活中體驗服務學習，3年前認養柬埔寨這2家孤兒院，利用暑假前往為院童服務。

志工隊除了安排華語教學課程，也設計科學營闖關活動，教導院童製作毛球鑰匙圈、竹蜻蜓、告白氣球、煮澎糖等，此外，也教導院童日常生活中如何潔牙、洗手及做好個人衛生，預防疾病傳染。3年來，與當地院童建立厚實情感，當中華醫大國際志工隊抵達時受到孤兒院員工和院童的熱烈歡迎，有些院童還主動跑來擁抱，讓志工隊備感窩心。

行前，志工隊也先了解柬埔寨孤兒院物資缺乏，在校內進行物資募捐，受到教職同仁的熱情響應，總共捐贈10多箱日用品、衣服等物資，一併帶往捐贈給孤兒院。

(中時 )