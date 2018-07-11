果實落地多 大內酪梨產量減2成

山上果農傅鏡州表示，他種植酪梨的品種有黑美人、紅心圓、秋可和台農1號，除了黑美人和紅心圓產量正常，台農1號和晚生種的秋可落果嚴重，果實都是未發育成熟便連同包覆的紙袋掉落田裡，看了很心疼。（李其樺攝）

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受到今年氣候變化劇烈影響，台南市酪梨主要產區大內區與山上區多株栽種的酪梨未熟便落果，影響今年酪梨產量。（李其樺攝）

受到今年氣候變化劇烈影響，台南市酪梨主要產區大內區與山上區多株栽種的酪梨未熟便落果，大內農會表示，大內酪梨產量將比去年減少2成，至於目前市場收購價1台斤僅賣30元，與去年相比價格並不理想。

山上果農傅鏡州表示，他種植酪梨的品種有黑美人、紅心圓、秋可和台農1號，除了黑美人和紅心圓產量正常，台農1號和晚生種的秋可落果嚴重，果實都是未發育成熟便連同包覆的紙袋掉落田裡，看了很心疼。

傅鏡州表示，今年上半年降雨過少，天氣太乾旱，6、7月降雨又過於密集，再加上屬於晚生種的秋可本身就有易於掉果的特性，在劇烈天氣推波助瀾下落果就更嚴重，田裡滿是未成熟秋可紙袋，粗估他種植的秋可產量剩不到去年的三分之一。

山上農會總幹事張益瑞表示，他自家種植的金力士酪梨也是災情慘重，差不多有7成酪梨果實未熟落果。另外今年酪梨市場價格不佳，早生種去年1台斤還有50至60元，今年價格跌至30至40元，中生種和晚生種產期尚未結束，不過受氣候影響落果情形嚴重，產量和價格難免會受影響。

大內農會總幹事楊新有表示，大內酪梨種植面積共有400多公頃，也是台南酪梨大宗產地，先前降雨量過度密集，導致酪梨普遍發生落果情形，估計產量將比去年減少2成多。價格方面去年品質較好的酪梨1台斤可以賣到70元以上，現在市場收購價1台斤只有30元。

(中時 )

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