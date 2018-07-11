內閣傳改組 張顯耀：民進黨人才枯竭 救不了年底敗局

2018年07月11日 20:00 中時電子報 丁世傑

年底市長大選在即，日前傳出內閣改組，異動成員包括法務部長、內政部長、調查局長、財政部長、農委會主委、交通部長及懸缺的教育部長，預計下週公布接任名單。前陸委會副主委張顯耀認為，此凸顯民進黨人才枯竭的窘境，也救不了民進黨年底敗局已定的事實，改組結果可能會越改越糟！

張顯耀今（11）日在臉書指出，徐國勇的發言有時過度狡辯，明顯硬拗。要說他受到民眾的尊重或信任，恐怕未必。逞一時口快既定印象已成，民眾對於他將出任內政部長的訊息，也就沒有太多的期待。

文章也說，教育部長懸缺多時，有志之士均不願淌「拔管案」的混水；甚至有人唯恐避之不及。卻傳出教育部長人選落在立委管碧玲身上，以管碧玲太強的「政治性格」，很難與教育部長畫上等號，只會讓民眾感覺「拔管不成變插管」。

至於法務部長邱太三，張顯耀表示，最近因凶殘犯罪頻傳，喚起民眾要求執行死刑的聲浪高漲，讓邱太三夾在民意與理念之間備感為難。另外，對於阿扁參與政治活動立場有所堅持，開罪扁系人馬，為了安撫緩和扁系反彈，換掉邱太三也看得出選舉考量因素在內。

張顯耀批評，內閣改組完全凸顯民進黨人才枯竭的窘境，也救不了民進黨年底敗局已定的事實，改組的結果可能會越改越糟！

(中時電子報)