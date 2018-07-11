被酸怕挨罵放颱風假 朱立倫：市民安全最重要

新北市長朱立倫在11日晚間返抵國門後，立即在登機門口親上火線回應。他表示，新北市是依照中央氣象局的資料，達到停班停課的標準，才宣布，並強調市民的安全是最重要的。（陳麒全攝）

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新北市長朱立倫在11日晚間返抵國門後，立即在登機門口親上火線回應。他表示，新北市是依照中央氣象局的資料，達到停班停課的標準，才宣布，並強調市民的安全是最重要的。（陳麒全攝）
新北市長朱立倫在11日晚間返抵國門後，立即在登機門口親上火線回應。他表示，新北市是依照中央氣象局的資料，達到停班停課的標準，才宣布，並強調市民的安全是最重要的。（陳麒全攝）

對於基隆市長林右昌抨擊新北市提早宣布停班、停課是政治考量，直指因人在國外，怕被罵。新北市長朱立倫在11日晚間返抵國門後，立即在登機門口親上火線回應。朱立倫回嗆，如果基隆市下次颱風預報達到停班、停課的標準，林市長可不可能做出不停班、不停課的決定？朱立倫也強調，市民的安全是最重要的。

朱立倫結束新加坡訪問行程，11日傍晚搭乘長榮航空公司班機返抵桃園機場。他在下機後受訪時表示，當中央氣象局預告11日上午新北市有9個區符合停班、停課的標準，新北市必須做出停班、停課的決定，畢竟所有市民的安全是最重要的，也是過去他在新北市所堅持的原則，新北市做這樣的決定，他負完全的責任。雖然颱風後來偏北，很高興全民平安；如果不幸偏南，帶來風雨雨災害，相信是大家最不願意見到的。

對於民進黨民意代表批評新北市決策不當，指名朱立倫要負責一事，朱立倫回應表示，這次新北市已經達到停班、停課的標準，但是台北市、基隆市沒有，如果用這樣的理由來要求新北市不停班、不停課，對不起我們的市民。

朱立倫說，台北市長、基隆市長可以基於各地方的考量做決定，是否依照北北基生活圈過去的慣例來決定，新北市會尊重，最重要的是市民大家平安。

最後，朱立倫強調不需要政治口水，並且回嗆說：「如果下次颱風預報基隆市達到停班、停課的標準，林市長可不可能做一個決定－『不停班、不停課』？」

(中時 )

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