楊繡惠「見錢眼開」 網封「最想找的媒人婆」

2018年07月11日 20:15 中時 洪秀瑛

楊繡惠（右）和小甜甜演母女。（民視提供）

戲外互動逗趣。（民視提供）

楊繡惠出道多年，憑藉著幽默風趣的機智反應，在演藝圈闖出一片天，這次在民視八點檔《大時代》飾演在廟宇旁邊賣金紙的「阿蕊姨」，是位古道熱腸人脈廣的人，能言善道外還兼職媒人婆。劇中一場戲游安順拿著紅包要來請託楊繡惠幫女兒江祖平介紹對象，一場心疼江祖平的際遇但看到紅包又「見錢眼開」的畫面，被網友封為「最想找的媒人婆」，有觀眾認真留言「求問找一個對象要多少錢」，讓楊繡惠笑歪腰，搞笑想回網友說：「我自己都沒有了，我付給你，幫我找一個。」

她有一對飽滿又漂亮的耳垂，讓人印象深刻，知道代表的意義？楊繡惠說這真是玄妙的巧合，劇中她在廟宇旁邊賣金紙，飾演女兒的小甜甜是帶天命的「乩童翻譯機」，在廟中幫神明服務民眾，楊繡惠說，其實自己曾被不少老師說帶天命，緣份來自觀世音菩薩，因緣分未到，老師們還特地把她的「開關關起來」，避免接觸。

楊繡惠說，自己曾到「靈隱寺」參拜，一抬頭看見佛像就淚流滿面，明明沒有難過卻不由自主掉淚，讓她馬上逃離現場，怕其他遊客以為她怎麼了，也曾經帶著媽媽到斯里蘭卡尋找菩提樹，師父一念咒語突然就「起乩」，嚇壞現場所有人，媽媽帶著她離開現場，才讓她回神。

種種的際遇，她說寧可信其有不可信其無，不管老師們說什麼，心存善念最重要，搞笑說自己「敏感體質」，很多人看新房都會找她去晃3圈，只要她不會覺得不舒服就可以買，笑稱這是她的「特別服務」，曾幫朋友看房子一進去不舒服，原來附近有靈骨塔，說自己比雷達還靈。

(中時 )