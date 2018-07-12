律師說法》好慘啊！公務員欠卡債丟鐵飯碗 一餐只吃50元

2018年07月12日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

媒體報導，一名林姓男子，擔任公務員時認為辦卡容易，加上支付雙親醫療費用，瘋狂辦卡，全盛時期多達13~14張，結果慘淪為「以卡養卡」的卡債族，欠銀行本金120萬，在加上利息債務更高達200萬元。

林男更因為欠錢被銀行催繳，被同事聯合抵制，連離開座位10分鐘都被記曠職，最後身上背了20個大過離職，丟掉鐵飯碗的林先生，落魄地打零工維生，一餐吃不超過50元。

●法律評析

一、卡奴的悲歌與銀行的呆帳

民國94年雙卡(現金卡及信用卡)風暴侵襲，金融股價暴跌市值蒸發4,700億元，總計打消700億元的呆帳，不論是因提列呆帳利潤減少的銀行、被砲轟的主管機關，以及飽受不當催討騷擾的卡債族、還有投資金融股的股東，都是黑暗的一年。

風暴前銀行為了衝刺放款業績，只要客戶聯徵資料正常，不評估工作收入就核發新卡或主動調高舊卡額度，最終因為實際收入扣除生活支出後繳不出最低應繳的部分(更多是以卡養卡繳款)，只要一家銀行逾期後，所有銀行會開始額度設控(無法再提領現金或刷卡)，此時銀行為了回收債權，開始瘋狂催討一直電話騷擾或外訪甚至委託資產公司催收(俗稱的討債公司)，就怕晚一步收不到錢，產生逾放及呆帳。客戶無法依約繳款逾期6個月後，依相關規定必須提列打消呆帳(從銀行當年總獲利中提列損失)，有些銀行當年度是虧損，整體利息收入遠不及貸放本金。

二、消費者債務清理條例的催生

民國95年金管會介入管理，由銀行公會辦理協商(95公會協商)，希望債務人可以透過此機制，減輕負擔繼續還款，但還是無法負擔月付金而毀諾。

為使負債務之消費者清理其債務，以調整其與債權人及其他利害關係人之權利義務關係，保障債權人之公平受償，謀求消費者經濟生活之更生及社會經濟之健全，民國96年特制定本條例。消費者債務清理條例分為前置調解、更生、清算等程序。

三、債務人消極逃避或勇敢面對

消極逃避：無法找正常或有發展性工作，銀行或資產管理公司會永無止盡催討(一直換發債權憑證沒有時效消滅問題)，財產寄託他人名下有雙重風險(不保證銀行不會訴訟及被侵吞)，被迫拋棄繼承財產或因繼承衍生執行及訴訟問題。

勇敢面對：確定債權金額(不會一直計算利息)，停止法院的執行及訴訟，有收入自提還款方案分6年償還，有自用住宅房貸最多還8年可以機會保住 房屋。沒收入或入不敷出，清算後應原則直接免除債務。若有不免責事由，得依規定最多繳付債權表二成金額後仍可聲請免責。

(中時電子報)