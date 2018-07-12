酋長象鼻觀自然 瑞芳夜釣賞山城

民眾人手一竿，享受夜釣樂趣。(新北市漁業處提供)

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中時電子報
綜合報導

夏天就是要看碧海藍天、沐浴在陽光下、吹海風、嘗海鮮！瑞芳深澳漁港好吃好玩又好釣！市府邀請民眾一起來參加「體驗深澳，落日夜釣」活動，僅有7/20、7/27、8/3、8/10，共四個梯次，白天賞奇景，夜晚享受海釣樂趣，教你怎麼玩才好玩！

探訪美景 樂遊漁村好風光

深澳漁港周邊因為礁岩地形，海流交會且有豐沛的食物來源，而形成天然漁場，白帶魚、鯖魚、竹筴魚及透抽在夏季會追逐海流聚集於周邊海域，正是享受夜釣的大好時機，市府輔導瑞芳區漁會辦理「體驗深澳，落日夜釣」活動，將由導覽志工帶領觀賞漁港周邊著名的「象鼻岩」、「酋長岩」等怪石嶙峋的海蝕景致，入夜後搭船體驗海釣，享受自己釣起漁獲的樂趣，同時迎著海風，欣賞宛如鑽石般閃亮的九份山城夜景，相當愜意。

體驗落日夜釣 感受深澳之美

農業局長李玟表示，瑞芳深澳夜釣是以生態維護、生態體驗為主軸而推動，市府為提供遊客更優質的休憩環境，近年來持續輔導漁業導覽志工、增設周邊停車場、建置觀海景觀平台並結合光雕彩影等，讓遊客到深澳漁港可以有多元的漁村體驗。

此次夜釣活動是結合了當地特色地形景點與海釣體驗的旅遊行程，為方便遊客前往，活動將由板橋車站出發，接送遊客往返深澳漁港，歡迎有興趣的民眾搜尋「來去農家DO一日」上網報名，也可撥報名專線(02)2265-0946，名額有限，報名要快。

(中時電子報)

深澳漁港夜釣體驗活動行程內容。(新北市漁業處提供)
深澳漁港夜釣體驗活動景點地圖。(新北市漁業處提供)
漁業導覽志工帶領民眾參訪深澳岬。(新北市漁業處提供)
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