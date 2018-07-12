美艦穿越台灣海峽 原擬航母戰鬥群執行任務

2018年07月12日 00:02 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

美軍雷根號航空母艦。（美聯社）

7月7日，美軍馬斯廷號（USS Mustin，DDG-89）、班福特號（USS Benfold，DDG-65）神盾級驅逐艦由台灣南部海域航經台灣海峽，北上後繞行台灣東部海域航行。這是自美國方面在上月放話「考慮將定期派軍艦經過台灣海峽」後，外界所知的首次美軍涉台動作。據悉，美軍原本計畫是派出「雷根」號航母打擊群穿過台灣海峽，但最終由兩艘伯克級驅逐艦執行這次任務。

據《環球網》轉載美國華盛頓自由燈塔網站7月10日刊出題為《五角大廈用戰艦穿過台灣海峽展示軍力》文章，該文披露了美軍兩艘伯克級驅逐艦在上週末從台灣海峽通過的一些細節。這行動是謀劃已久的軍事行動，而且亦計畫用航母打擊群穿越台海。

文章指出，美軍艦艇上一次通過台灣海峽是在2017年7月，當時由一艘驅逐艦完成。這次最新的行動沒有實現五角大廈派遣一個航空母艦打擊群通過海峽的計劃，改由兩艘美軍戰艦沿著靠近海峽的中心線航行。在美軍兩艘驅逐艦穿過台灣海峽時，「雷根」號航母打擊群在西太平洋一側同步北上。

文章稱，五角大廈正在考慮將來派出一艘航空母艦通過台灣海峽，也可能派遣軍艦訪問台灣。美國國防部一位發言人談到美軍艦通過台灣海峽時強調：「那裡是國際水域。我們可以飛行，我們可以航行，我們可以在任何我們想去的地方合法的行動。」

(中時電子報)