富少游瀚甯抱歉聲明 網友轟：哭給恐龍法官看吧！

富少游瀚甯駕駛超跑在自強隧道飆速，撞死工人害死女友，他本人發出聲明，強調「會對一切負起責任」。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

駕駛藍寶堅尼的富少游瀚甯，在北市自強隧道飆速害死女友及工人，在事發第5天發出聲明，表示「很抱歉因為這事故而使無辜的人員受到傷亡；我也因此失去我一輩子的真愛。我知道我連道歉的資格都沒有⋯⋯。」對此聲明，網友毫不留情批評：「要道歉就去自殺吧！」、「真的是摯愛就陪她一起去另個世界吧」、「這樣做法官才可以『幫忙』減刑」、「哭給恐龍法官看吧！」

游瀚甯聲明強調「我知道唯有竭盡一切來承擔責任，才能對得起這次事故中所有受到傷害的人，以及社會大眾」不過，據了解，游瀚甯目前轉入一天要價上萬元，有專人看護的VIP病房。而受傷的2名工人，則分別住在淡水馬偕、新光醫院的普通健保床病房，日繳約1196元至1750元。兩者等級差距近10倍，而游翰甯父母10日聲明指，「我們把百分百的精力和時間都放在照顧所有與事件相關的家屬與後續事宜上」，游瀚甯今日再說「有竭盡一切來承擔責任，才能對得起這次事故中所有受到傷害的人」，但肇事者單單就受害者在醫療上照顧就與聲明相差甚遠，難怪網友酸言酸語炮轟。

不過，亦有網友緩頰表示，「不要再挑起外界對當事人的仇恨？」、「監督政府改善一些交通的法規，又或者是為公路施工者的安全問題把關，這樣是不是比較有建設性？」

(中時電子報)

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