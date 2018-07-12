阿滴、滴妹玩台南吃小吃 實測店家英語力

擁有百萬粉絲、全台最多人訂閱的英語學習YouTuber阿滴和滴妹，擔任2018台南市英語閱讀季宣傳大使，兄妹倆日前親臨台南拍攝閱讀季代言影片。(台南市二官辦提供)

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阿滴和滴妹，擔任2018台南市英語閱讀季宣傳大使，兄妹倆日前親臨台南拍攝閱讀季代言影片。(台南市二官辦提供)

擁有百萬粉絲、全台最多人訂閱的英語學習YouTuber阿滴和滴妹，擔任2018台南市英語閱讀季宣傳大使，兄妹倆日前親臨台南拍攝閱讀季代言影片，兩人還化身外國觀光客實測雙語店家英語力，沒想到，竟有店家英文好到讓阿滴「傻眼」，精彩影片將於12日晚上9點登場，兩人也邀請粉絲鎖定阿滴英語YouTube頻道，跟著他們腳步一窺台南特色。

台南市政府二官辦今年邀請知名網紅阿滴、滴妹擔任「2018台南市英語閱讀季」活動代言人，鼓勵「全民學英語」。阿滴、滴妹特地到台南一日遊，親身體驗「只用英文是否能夠玩遍台南？」兩人在街頭實測7間台南雙語店家，包括吳萬春蜜餞、久必大眼鏡行、度小月擔仔麵、歐多賣電能車、Doro多肉植物、安平小舖、炸雞洋行，結果讓兩人驚呼連連。

「台南雙語店家的英語真的很不錯，鼓勵大家可以帶外國朋友來台南玩」，阿滴、滴妹除了實測雙語店家英語力，也前往安平古堡，試吃當紅的「神級點心」成功洋芋片，並教大家「化應子」、「蝦餅」等台南美食英文怎麼說。

有趣的是，不吃香菜的滴妹更順勢教大家「如何點擔仔麵點不加香菜」，影片生動有趣，除了行銷台南觀光文化與美食，還融入英語教學。

二官辦表示，阿滴滴妹除了拍攝代言影片，還參加「台南一起讀、投稿拿iPad」英語閱讀心得分享活動，親自寫閱讀心得，示範如何投稿拿大獎，阿滴推薦英文書是探討社群媒體的Crushing It!，滴妹則推薦科幻小說Red Rising。台南市民即日起只要到「2018台南市英語閱讀季」官網投稿，即有機會抽中iPad、行李箱等上百項精美好禮。

此外，想一睹阿滴本尊的青少年朋友，也可參加7月28日於許石音樂圖書館辦理的「YouTuber阿滴新世代英語講座」，限定2場，現場還可抽限量「阿滴英文」特刊及滴妹簽名提袋，名額有限。

(中時 )

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