女歌手熬出頭變黃明志師妹月收入100K

開水小姐從網路發跡，因為聲音清亮有辨識度受到矚目。（量能文創提供）

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開水小姐從網路發跡，因為聲音清亮有辨識度受到矚目。（量能文創提供）

「開水小姐」從網路發跡，因為聲音清亮有辨識度受到矚目，今年加入量能文創正式進軍演藝圈，談起藝名由來，開水小姐說是高中玩遊戲取的遊戲ＩＤ，當時桌上剛好放了一杯開水，一直沿用至今，也期許自己的聲音像開水一樣無雜質又具穿透力。她從遊戲實況主做到網路歌手已有5年時間，曾為了音樂夢咬牙苦撐，大學畢業時在廣告錄音室配唱、兼職行政，後來到律師事務所當法務助理，最慘有過兩個月只賺3000塊，家人當時不諒解還為此吵架爭執，現在順利步上歌手這條路，總算一切都值得了，苦熬出頭，網路的高人氣讓她收入曾經有到100K入袋，家人也相當放心轉為支持，加入量能文創成為黃明志和四葉草同門，開水小姐覺得開心也默默許願希望能有機會能唱到明志老師的創作。

她講話風格綜藝且無釐頭，直播時更是大方秀出事業線，雖然體態豐腴，但在鏡頭前卻可愛討喜，樂觀自稱是「肥美」，經紀人下令減肥，要她每天乖乖運動八小時，她只能乖乖遵從：「我從小就胖，真的沒瘦過！只好立志跟渡邊直美一樣做個雖然胖胖，有自信的女孩。」希望在飲食以與鍛鍊體態，她強調是普通女生的食量，現在戒斷糖分跟澱粉攝取，打趣說：「希望可以同時兼顧瘦下來跟好好活著，肚子餓會想起經紀人的臉來砥礪自己，以每個藝人的身後都是一整個團隊的努力。」

(中時 )

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