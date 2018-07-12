揭密!泰少年獲救出洞 昏沈躺擔架上被抬出

泰國洞穴絕命救援任務圓滿完成，12名小將和教練（左一）全部救出，結束長達18天救援行動。（圖由泰國政府網提供）

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泰國海豹突擊隊一名前隊員11日告訴法新社，自睡美人洞獲救的12名少年是「睡」在擔架上被傳遞抬運、穿越凶險的通道獲救。這場震驚全世界的拯救任務，內幕首度公開。

為期3天令人神經緊繃的救援行動，10日隨著最後4名男孩和他們的教練被救出洞外而結束。13人總計困在洞中18天。

救援結果令人歡欣雀躍，泰國人盛讚外國和本國潛水夫組成的救援陣容，社群媒體上狂傳勝利標籤「Hooyah」。

但是這群男孩多數不會游泳，無一有潛水經驗，即使有專業潛水夫從旁協助，如何能讓他們穿越睡美人洞危險的狹窄水下通道，泰國當局總是緯莫如深。

經連日來的猜測益甚，前海豹突擊隊潛水夫透露，這些少年獲救當時是在睡眠或者半清醒狀態下。

指揮官柴亞男塔（Chaiyananta Peeranarong）告訴法新社：「其中有些人睡著了，有些人擺動手指...（看似）昏昏沉沉，但是都有呼吸。」他說，「我的任務是將他們向前傳遞抬運」；並說，「在抬運當時，他們已被包在擔架中」。

英國廣播公司（BBC）報導，男孩們獲救後數小時，有關他們被餵藥的程度，各家報導不一。

泰國總理帕拉育10日否認使用鎮靜劑，他說，只給男孩們少劑量的抗焦慮藥物，而這是軍人慣用的藥物。

但他後來改口說，有給這些男孩「少量鎮靜劑」，避免他們在狹窄、彎曲且許多是掩沒在水下的通道中感到驚慌。但此後若干消息人士證實，男孩們獲救出洞時，只有局部清醒。

男孩們就醫的照片11日首度公布，可見到好幾名男孩穿著醫院病人服，戴口罩，至少有一人對著鏡頭比出勝利手勢。

(中時 )

影》服大量鎮靜劑洞穴驚險脫困 … 打擊假帳號氾濫現象，推特將刪千…

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