溫網》被對手狂打近身球 詹皓晴無緣對決姐姐

2018年07月12日 01:27 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣女網雙打好手詹皓晴，台北時間11日深夜出征混雙16強戰，和搭檔梅克提奇（Nikola Mektic）力拼三盤，最終6：4、6：7（2：7）、4：6不敵斯洛維尼亞（Katarina Srebotnik）／紐西蘭維納斯（Michael Venus） ，無緣晉級8強和姐姐詹詠然對決。

詹皓晴跟詹詠然一樣，這次溫網混雙搭檔都是克羅埃西亞選手，這場混雙16強戰詹皓晴的高吊球手感相當好，數次打出得分的好球，也屢次面臨對手刻意朝她打近身球的威脅。

兩邊球員第一盤只有第7局史瑞波尼克被破發，讓皓晴與搭檔先下一盤；第二盤都互保，進入搶七局後，斯洛維尼亞、紐西蘭組合才追回一盤；關鍵第3盤梅克提奇和詹皓晴接連被破發一次，雖然後來也再回破對手一次，可惜未能一鼓作氣逆轉，成人組會內賽台灣選手只剩下詹詠然。

台灣青少年選手方面，男單第1種子曾俊欣迎戰從會外賽打進來的捷克選手史代勒（Ondrej Styler），雖然開賽雙方互破發球局，但曾俊欣及時調整過來、連拿4局，第二盤前兩局雙方互保後，曾俊欣連下5局，最終6：2、6：1告捷，晉級8強。

青少女單打第三輪，葛藍喬安娜迎戰英國選手拉杜卡努（Emma Raducanu），不幸以5：7、4：6落敗，不過她和梁恩碩的女雙以6：2、6：4獲勝，挺進第二輪。

(中時電子報)