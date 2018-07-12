搭乘台灣大車隊 預測世足賽有機會獨得萬元乘車金

搭乘台灣大車隊可票選心目中總冠軍球隊。圖；張佩芬

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台灣大車隊在四強賽開打前夕，舉辦『世足神預測十萬乘車金大放送』活動，只要在7月9日到7月15日期間搭乘全台55688台灣大車隊，動動手指頭參加車內小螢幕世足總冠軍預測活動，最幸運的乘客將可獨得萬元乘車金。

自從世足賽開打以來，精彩賽況成為最火熱的話題，儘管台灣未能參賽，但這四年一度的國際盛事，依然在國內掀起一波狂熱。「世足商機」席捲美式餐廳、酒吧及飯店業者，運彩銷售額更上看50億！

台灣大車隊根據世足賽期間搭車大數據顯示，每週一凌晨4點左右的叫車數量，較平時成長超過2成，可見計程車成為球迷在外看完球賽後，一個安全、方便又可靠的返家方式。

台灣大車隊也在四強(法國、英格蘭、比利時和克羅埃西亞)出爐後，舉辦『世足神預測，十萬乘車金大放送』總冠軍預測趣味活動，只要在7月9日至7月15日期間，搭乘55688台灣大車隊計程車，即可在車內互動小螢幕參加趣味遊戲，預測世足賽總冠軍，猜對的乘客就有抽獎資格，頭獎可獨得萬元乘車金，總獎品金額更高達十萬元！

台灣大車隊表示，世足總冠軍預測活動不只是搭著世足熱潮，更是為了回饋超過300萬會員，在平均每趟車程18分鐘的時間內，增加搭乘計程車的趣味性及互動性。

此外，乘客成功完成車內小螢幕預測活動後，還會立刻收到手機簡訊，填寫小問券再抽首輪電影票，到台灣大車隊官方粉絲團分享訊息，再送KKTV三個月體驗券，為緊張的世足賽況，更增添週邊的趣味性。 活動詳情請上台灣大車隊官網或FB粉絲團。

(工商 )

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