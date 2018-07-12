世足》克羅埃西亞2：1殺退英格蘭 將與法國爭冠

克羅埃西亞佩利希奇殺出，以大腳成功破門。(路透)

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中時電子報
英格蘭崔皮爾(左)以自由球直接攻破克羅埃西亞大門。(美聯社)
克羅埃西亞鋒曼祖基奇(17號)在延長賽踢進致勝一擊。(路透)

世足賽4強賽第二戰，英格蘭開場不到5分鐘就以自由球破門，但克羅埃西亞下半場回敬1球，雙方激戰之後以1比1踢入延長賽。延長賽後半克羅埃西亞再下一城，成功殺敗英格蘭，成為自足總世界排名制度啟用以來，進入決賽世界排名最低(20)的國家！他們將在冠軍賽與法國爭奪隊史首冠。

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此戰開賽才第5分鐘，英格蘭左邊鋒達利阿里(Dele Alli)在禁區外正前方被犯規，由右邊鋒崔皮爾(Kieran Trippier)操刀自由球。崔皮爾選擇直接射門，球越過人牆擦著克國後衛維達(Domagoj Vida)的頭皮從右上角成功破網！

這是英格蘭本屆的第9顆死球破門(角球、自由球、罰球)，刷新了世足賽紀錄，亦是他們自2006年「黃金右腳」貝克漢對厄瓜多以來在世足首顆的直接自由球破門。

下半場克羅埃西亞積極搶攻，第68分鐘弗薩伊科(Sime Vrsaljko)右路傳中，埋伏在左側的佩利希奇(Ivan Perisic)避開兩名防守者及時殺出，起大腳將球補進！克國士氣一振，順利將戰線拉進延長賽。

早早就失球的克羅埃西亞踢得比對手積極，出現較多犯規，不過他們的防守有針對英格蘭下功夫。英格蘭正規賽的角球以3比5少於克羅埃西亞，這是他們本屆首次在角球數量輸給對手。

延長賽下半場，英格蘭敗象漸露，克羅埃西亞在第109分鐘由左路進攻，傳中被防守者掃到半空，球落下後由佩利希奇頂到門前，曼祖基奇(Mario Mandzukic)衝入將球挑進！

這是克羅埃西亞連3場踢延長賽，他們苦撐到最後打敗英格蘭，勇闖冠軍賽。落敗的英格蘭將與比利時爭奪季軍，這是他們本屆繼小組賽之後再度碰頭。

(中時電子報)

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