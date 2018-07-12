世足人物》1射1傳 他讓足球祖國夢碎了

2018年07月12日 06:01 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

英格蘭球迷這次一直以「足球要回家了」（football is coming home）為號召，歡慶「三獅軍團」一路高奏凱歌。結果英格蘭雖在世足準決賽先馳得點，大力神盃還是無法回到足球祖國，因為佩利希奇（Ivan Perišić）1射1傳，讓克羅埃西亞經延長賽2比1逆轉勝出，英格蘭還是像1990年一樣，只能踢季軍戰了。

「這是場非常困難的比賽，我們都知道一場世足準決賽對於克羅埃西亞這樣的小國來說有多重要。」佩利希奇賽後說：「我們一開始慢熱，但還是展現出自己的特點，就像前兩戰都先以1球落後，我們都追回來了。」

29 歲的佩利希奇目前效力於義甲的國際米蘭，其實早在前年的歐洲國家盃小組賽，他的進球就曾讓西班牙翻船，導致西班牙無法以分組第1出線，在16強就提前碰上義大利，慘遭淘汰。曼聯教頭穆里尼歐（Jose Mourinho）1年前也曾想延攬這位前場全能好手。

落後的情況下，佩利希奇在兩翼頻繁換位，運用他的速度與技巧挑戰英格蘭防線。終於等到第68分鐘，右後衛弗薩伊柯（Sime Vrsaljko）起腳吊中，雖然禁區內有4名英格蘭球員，佩利希奇仍然精準判點，自後方加速躍起跳到後衛華克（Kyle Walker）頭上，用左腳外側把球打入英格蘭大門，神乎其技的扳平了比數。

1比1進入延長，佩利希奇又在第109分鐘挺身而出，於左前場卡位並將球頂入禁區，當英格蘭後衛還在恍神之際，曼祖基奇（Mario Mandzukic）一個箭步竄出，在禁區左側起左腳勁射破門，鎖定了克羅埃西亞的逆轉勝。

佩利希奇進球後狂奔慶祝。（美聯社）

佩利希奇的1射1傳，讓克羅埃西亞突破了20年前的極限，首次打入世足決賽，而當年那場驚奇之旅，對這批克國球員而言，都有著不可磨滅的意義，佩里希奇也不例外。

「20年前我還在家鄉，穿著克羅埃西亞的球衣，為國家隊喝采，」佩里希奇激動的說：「有一天能代表自己的國家，還攻入最重要的進球之一，讓我們進到世足決賽，這只有夢中才會發生的事情吧！」

(中時電子報)