世足》「裁判偏袒克國」英格蘭球迷憤怒！

2018年07月12日 06:11 中時電子報 盧品青

土耳其籍裁判卡基爾。(美聯社)

「三獅軍團」4強戰飲恨於延長賽，英格蘭球迷賽後十分不滿，有人指控土耳其籍裁判卡基爾(Cuneyt Cakir)太偏袒克羅埃西亞，還揚言要向足總告狀。

英格蘭球迷表示：「每次克羅埃西亞有人倒地，卡基爾就大方給出自由球，然後又對他們的犯規視而不見。他之前在歐冠足執法就是這麼爛了，簡直是體育界之恥！」他們也質疑克國佩利希奇(Ivan Perisic)下半場那記門前追平的進球也有抬腳過高的嫌疑，卡基爾卻不聞不問。

先不管卡基爾吹得有多偏，克羅埃西亞確實是表現比較好的一方，他們全場22次射門足足是英格蘭的兩倍，射正7次也遠勝英格蘭的2次，而且被吹犯規的次數也多了對手將近一倍。

然而球迷會生氣不是沒道理，英格蘭本屆12顆進球有9球來自死球狀態，包括此戰開場踢進的自由球，刷新了世足賽1966年創下的8顆紀錄，該年的紀錄也是由英格蘭所創。英格蘭的進攻非常倚賴定位球，他們本屆唯一角球數量少於對手的就是此戰(4比8)，卡基爾的吹判有可能令英格蘭吃了悶虧。

英格蘭在小組賽與比利時互相禮讓，分別進入籤表的上下半部，沒想到最後都於4強敗陣，兩隊的命運將再次於季軍戰交會，這回他們得認真地一決高下了。

(中時電子報)