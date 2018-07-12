世足》4強戰惜敗 英格蘭教頭：無比驕傲

2018年07月12日 07:00 中時電子報 盧品青

世足賽史上最多次止步於第5至第8名之間的英格蘭，這次以一群經驗不足的年輕球員直闖4強，儘管沒能摘冠，但他們原本沒有預期能走到這麼遠，球迷也沒多大期待，英媒開賽前還表示：「這是世足賽耶，大家還是多少拿點熱情出來吧。」

總教練邵斯蓋(Gareth Southgate)賽後告訴BBC說：「我為球員們的表現感到無比驕傲，我們的支持者也是這麼想的。現在我很難安慰他們，我只能說這是他們首度為國出征，並且留下了難忘的經驗。」

英格蘭於開場第5分鐘破門時，邵斯蓋極力維持冷靜，他不希望過早領先而使球員鬆懈下來。「我們上半場踢得非常好，我們的控球表現、攻擊選擇也做得很好。下半場我們有點失去掌控，這也許就是領先的代價。」

對於4強戰落敗，英格蘭球迷大多都能諒解。邵斯蓋說：「我們是如此地接近原初不敢奢望的夢想，現在我們當然很難受。但最重要的是我看著球迷賽後的反應，他們明白球員都盡力了，我肯定大家拿出了最好的表現。」

英格蘭近年世足賽最佳成績是1990年的第4名，當年他們在季軍戰敗給義大利。這次英格蘭已經比阿根廷、巴西、葡萄牙、西班牙這些強隊走得更遠，如果他們能在季軍戰踢贏比利時，就可以超越28年前寫下的成績，這確實值得驕傲。

(中時電子報)