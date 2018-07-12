世足 》法國解除最後封印 足球拿破崙征俄奪冠無懸念

法國「足球拿破崙」德尚帶隊奪冠在望。（美聯社）

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2018年俄羅斯世足賽的準決賽法國對決比利時就像1812年的「博羅季諾之戰」，法軍衝擊俄軍之後攻入莫斯科；本屆法國隊也在力抗比利時之後解除最後一道「封印」，由「足球拿破崙」德尚帶領的法國大軍已經趕往莫斯科，法軍攻頂稱霸似乎已無懸念！

法國破解的最後一道封印是「輸掉歐洲國家盃決賽的球隊從未踢進下一屆世界足球賽的決賽！」2010年世足賽季軍的德國在2008年歐洲國家盃決賽以0比1輸給西班牙；2012年義大利是歐洲國家盃亞軍卻進不了2014年世足賽決賽。

法國在2016年歐洲國家盃決賽以0比1敗在葡萄牙腳下，結果法國卻在本屆世足賽順利破「咒」，準決賽與比利時進行一場驚心動魄對決，主要是有著「足球拿破崙」封號的總教練德尚「八字夠硬」，他在球員與總教練生涯18場世足賽的比賽僅輸掉1場。

因此法國擊敗比利時搶進決賽就像1812年9月的博羅季諾戰役，那是所有法皇拿破崙戰爭中最大、最血腥的單日作戰，法國與俄國總共投入逾25萬士兵，至少7萬人死傷，最後法軍奪下重要據點，這是拿破崙征俄戰役的轉捩點。

而本屆世足賽法國與比利時的4強之戰，法國有19次攻門，5次射正、8次射偏與6次被攔截，而比利時只有9次射門機會，3次射正、5次射偏。賽後比利時坦承，當他們正想進球的時候，卻無法在法國防守人牆找到任何攻擊空檔。

法國總教練德尚自豪地指出，關鍵是對手如何在球到達法國前鋒的腳或頭部之前傳球？他為自己的球員感到驕傲，也為球員的心態相當自豪，因為不僅在高強度比賽搶攻進球，目前球員表現出來的心態是還可攀登高峰。

贏了博羅季諾之戰的法軍在不久後順利攻進125公里外的莫斯科，只是俄國採取「堅壁清野」，能帶走就帶走、帶不走的燒掉，拿破崙大軍進入一個殘破的莫斯科；而206年後的「足球拿破崙」德尚帶領的法國隊已經前往莫斯科，他們不必擔心空手而回。

因為法國已經解除最後一道「封印」，封王之路不遠而且機會甚大，本屆世足賽的冠軍球隊可以獲得3300萬歐元（約新台幣11.6億元）、亞軍也有2500萬歐元，這還不包括該國自己的獎勵。

(中時 )

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