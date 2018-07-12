07／12 三大報頭條

2018年07月12日 07:31 中時電子報 高德順

◎中國時報

華盛頓向北京揮出貿易戰第二拳！美國10日公布對大陸加徵關稅清單，針對價值高達2000億美元（約新台幣6兆元）、6031種大陸輸美商品徵收10％關稅，最快9月生效。貿易戰升溫，道瓊工業指數11日早盤下跌157點，標普500指數也下滑0.5%，能源、材料和工業類股的跌幅均超過1%，那斯達克綜合指數也下挫0.6%。一般預料，亞洲股匯市也將會遭到嚴重衝擊。

陸美貿易戰衝突再起，美方宣布對大陸祭出高達2000億美元商品，課徵10%關稅的報復行動，國內學者認為，「真正的主菜上了」，兩隻大象打架、台灣難逃戰火；但也有學者認為這波清單依舊未列入手機筆電等資通訊產品，對台衝擊應不大，但擔心影響全球景氣，導致台灣經濟陷入「內冷外冷」窘境。

瑪莉亞颱風未帶來嚴重災情，竟因「北北基放假不同調」引發「颱風假政治攻防戰」！民進黨籍基隆市長林右昌一席「行政首長還是要有『格』，不要算計政治」的發言，質疑新北市長朱立倫，只是這一槍，如霰彈槍，不僅左打同黨的宜蘭代理縣長陳金德、也右傷桃園市長鄭文燦。

陸方消息透露，國民黨前主席連戰此次訪陸，是中共總書記習近平主動邀約；陸方主要考量是兩岸目前處於關鍵節點，蔡政府出現扁政府第二任期時的激進台獨路線，加上陸美關係也出現關鍵變化，為防止兩岸關係進一步惡化，陸方認為有必要透過第四次連習會向民進黨、國民黨及台灣人民傳遞重要訊息。因此，第四次連習會重要性不下於2005年連胡會。

◎旺報

在兩岸關係緊繃之際，第四次連習會明天在北京登場，知情人士透露，這次會面是中共總書記習近平主動邀約，更是習接班與民進黨上台後，連胡兩人首次會面，加上美國打台灣牌，這次會面的歷史意義不亞於2005年的連胡會。習近平將透過連戰安撫台灣民心，絕對守護兩岸和平；對於種種滑向台獨的舉動，則堅決打擊。

國民黨前主席連戰12日率團訪問大陸，13日將四度「連習會」，學者認為，雖然連戰此行與2005年「破冰之旅」的時空背景不同，但目前兩岸局勢嚴峻不亞於當時，沒有溝通管道、情勢升高，連戰此行能為如壓力鍋般的兩岸關係取得一點緩解作用。也有學者指出，若沒2005年連胡五項和平願景，就沒有後來馬政府八年的交流成果。

四度「連習會」13日登場，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，習近平此時與連戰會面，是向蔡政府釋出重大政治訊號，國安團隊不應再誤判，窄化解讀成僅是連習之間的事。他回顧，2015年馬習會是兩岸關係重大進展，但當時蔡陣營卻解讀成「被突襲」。吳子嘉認為，蔡政府力呼要「蔡習會」，就要先重新正面評價「馬習會」，並掌握此次「連習會」釋放的正向訊息，若都做到，「蔡習會不是不可能」。

在兩岸官方關係再度陷入緊張對立之際，前國民黨主席連戰今天上午率團前往北京訪問，晚間將與大陸國台辦主任劉結一餐敘，明天上午則與大陸國家主席習近平進行第4次「連習會」，明晚則與大陸對台二把手、全國政協主席汪洋餐敘。

◎工商時報

美國貿易代表署（USTR）代表萊海澤（Robert Lighthizer）11日突然發表聲明，基於1974年貿易法第301條款，將評估對額外2,000億美元中國商品加徵10％進口關稅。這份清單將諮詢公眾至8月30日，如中美未能在此之前啟動經貿談判並取得妥協共識，可預見的是，美方也將面臨中國政府的報復行動。屆時中美貿易戰將升級進階2.0版，勢將撼動全球市場。

美中貿易戰持續升溫，三三會會長許勝雄昨（11）日強烈建議行政院成立「中美貿易戰危機處理小組」，就貿易戰擴及的層面、影響程度進行全盤檢視並提出對策，以避免台灣成為列強爭鬥的犧牲品，「至少要知道大象們（指列強）是怎麼打，才不會被踩死！」

針對美中貿易戰升溫，經濟部次長王美花表示，經濟部初步檢視清單大項目後，確認「與台灣緊密相關」電腦、筆記型電腦、智慧型手機等產品未在名單之內，直接影響不明顯，但近期將與各產業公協會溝通因應，「二隻大象吵架，加碼演出，全球經濟勢必有動盪。」

美對中採取加碼2千億美元課稅清單，或成為一記傷人傷己的七傷拳。在美國貿易代表署公布的最新清單包括來自中國的稀土，由於部分稀土是科技產品不可或缺的原料，中國又是全球最大稀土產國，美國此舉或將打擊自家的科技業者。

(中時電子報)