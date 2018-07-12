獨家〉日料名店新都里歇業 傳原址接手的是他

2018年07月12日 07:53 工商 姚舜

立足市場近20年的「新都里」，菜單主打日式懷石料理，並重視呈盤「藝境」。(攝影／姚舜)

為營造用餐氛圍，「新都里」瀧四店會按四時變化在店內以真的櫻花樹或孟宗竹布置。(攝影／姚舜)

走高檔路線的「新都里」瀧四店，500多坪大的餐廳內有一用原木打造的酒窖讓大老闆們寄酒。(攝影／姚舜)

老字號日本懷石料理名店「「新都里」位在台北市建國北路的瀧四店，因租約到期股東決定自本（7)月歇業，讓喜歡吃日本料理的人家饕客感嘆。不過，新都里瀧四店留下的500多坪店面，可能不久後會掛上新的餐廳招牌，且繼續以高級日本料理以廣招徠。

據了解，在新都里瀧四店房東力邀下，力晶集團創辦人兼執行長黃崇仁將籌組新的投資團隊，承租「新都里」瀧四店原址並改裝後掛上全新的餐廳品牌，正式跨足餐飲市場。

據了解，黃崇仁除對藝術投資獨具慧眼，他並跟許多企業老闆一樣都喜歡吃食材新鮮、口味相對較清淡的日本料理，過去他更是「新都里」的常客，且「每周至少去消費用餐二次以上」，而黃崇仁最常點的則是生魚片和握壽司。因為與「新都里」瀧四店張姓房東有親戚關係，所以在對方力邀下決定投資入股。

「新都里」的前身為台灣高檔懷石日料的開路先鋒「七都里」，1995年「七都里」淡出市場，原總經理張黎明在許多企業界大老闆支持下，很快且很順利的籌到資金開設「七都里餐飲企業」，並於1997年在台北市安和路上開出第一家「七都里」，除了日料品牌外，新都里餐飲並成功發展當代中式料理「人間」系列，全盛時期兩岸共有8家店。

位在台北市建國北路、1999年開設的「新都里」瀧四店，是新都里集團旗下第4家店，也是第3家日料餐廳，餐廳占地543坪，營業面積超過300坪，室內空間挑高6米，裝潢設計走日本禪風藝境，配合時序變化，餐廳並會以真櫻花樹、楓樹與孟宗竹布置環境，加上食材成本與內外場人力，經營成本很高。

據了解，「新都里」瀧四店的每月房租加停車位管理費，以及給房東抵房租的餐券約達110萬元。若以經營餐廳房租通常占營收的9%至12%公式計算，該餐廳每月業績至少達千萬元以上才能損益兩平。但是如今市場不堪景氣，加上餐飲市場名店選擇日增，「新都里」評估市場情勢後決定歇業，目前集團在上海還有餐廳，台灣市場則已全部淡出。

新都里的原始股東中來自建築營造業、科技電子業與食品業，其中不少都是有名有號的企業大老闆。如今此一壽命最長的高檔日料懷石餐廳熄燈歇業，不僅讓曾見證輝煌的企業饕客與日料食家不勝唏噓，以黃崇仁為主的新投資團隊如何力抗不景氣，並在原址打造出什麼樣的餐飲體驗，也將是市場關注焦點。

(工商 )