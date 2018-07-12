因放颱風假被「封神封鬼」 氣象專家點出危險後果

瑪利亞颱風幸未造成重大災害，但北北基卻因颱風假不同步遭到民眾砲轟，連法院也被搞到步調大亂。（資料照，黃世麒攝）

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中時電子報

颱風假到底放不放，是每逢颱風季地方首長最苦惱的決策之一。這回颱風瑪莉亞來襲，北北基颱風假脫鉤不同調，引發跨生活圈的上班族擔憂是否該進公司、通勤交通因應來不及等問題，同時也掀起氣象專家們的討論，吳德榮指出，颱風假年年吵不休，關鍵就在於有無風險觀念，而地方首長被「封神封鬼」的說法，只會在沒有「風險觀念」的決策中產生。

今年首個侵台颱風瑪莉亞來勢洶洶，颱風假掀起社會輿論，天氣風險公司總監賈新興表示，昨（11）日清晨瑪莉亞輕輕的往北一跳大概20到30公里，對大台北的影響就減緩；一天前預測的科學能力則介於70到90公里。但如果按預測路徑走，實際發生的災害會如何？如果略往南跳，實際又是如何呢？並反問大家面對天災，你的態度是？

颱風瑪莉亞來襲，台北市自10日下午4時起停班課，捷運南京復興站內下午4時後陸續湧入大批民眾，盼趕在風雨增強前回家。中央社記者王飛華攝　107年7月10日

對於柯P因瑪莉亞颱風假的決策結果，再度被外界封「神」，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，鼓勵決策者每次都正確，是多危險的事！因為颱風預報本來就是具有不確定性，如何能期待決策每次都（賭）正確？所以只能讓最壞的情況不要發生，像是該放卻未放而導致大災難。

他認為，當處在模凌兩可的狀況時，地方首長寧可用「多放」的手段來避免上述情況，否則要求決策者每次都要（賭）正確，那麼「該放未放」導致大災難的後果就很難避免，因此「封神封鬼」的說法，只會在沒有「風險觀念」的決策中產生。

氣象達人彭啟明說，西太平洋每年至少有26到27個颱風，其中有3到4個會侵襲台灣。但其實等到颱風生成到發布警報時間、或接近台灣，期間都還有充裕時間做準備，不需要太過緊張，何時會侵襲台灣、哪裡風雨會很大就會是關注焦點。

他建議，大家可以嘗試學習和氣象科學的進展，找到正確的訊息來源，「或許可以多聘請氣象專業人員協助，必須更尊重專業，要選擇較為尊重專業的訊息，畢竟台灣是一個多災的國家，每個人都必須有防災意識，在先前資訊的取得要更精確，才有辦法做較佳的防護，而不是集體恐慌的意識造成的困擾。」

(中時電子報)

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