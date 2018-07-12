丁小芹借錢買精品 胞弟也受害「非常恨她」

丁小芹又被爆連弟弟的錢都不還，但遭她否認。（圖／取自臉書）

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中時電子報
／綜合報導

女星丁小芹近年來因為賣假包被告詐欺，日前判決出爐，她被重判3年判，但仍可上訴。只是她不僅欺騙好友，現在還有人爆料，指丁小芹連親弟弟都騙，過去姊弟倆到日本玩，沒想到丁小芹和弟弟借錢買精品卻拖延不還！丁小芹弟弟出面受訪時也直言表示「非常恨她！」

丁小芹胞弟最近接受《蘋果日報》時，透露兩人約在6.7年前赴日，但在機場時丁小芹就看上一個要價6萬元的名牌包，可當下沒現金也沒卡，和弟弟借完錢後，表示會請日本男友、LUNA SEA的樂團吉他手Sugizo幫忙還錢，可最後也不了了之；丁小芹弟弟在日本付完住宿費後，根本所剩無幾，只好靠著猛吃飯店附贈早餐以及超商食品果腹，讓他受訪時說出「我非常恨她，主要是恨她日本的丟包。」

可面對弟弟受訪內容，丁小芹則表示並非弟弟所說，更說弟弟這些年都在做精神治療，透露當時是弟弟玩遊戲賺了很多，給她吃紅，當時買包時因為現金不夠先跟他借，回台後也已經還弟弟錢；可他卻似乎記憶都很零散，至今還會說出「日本錢沒還」等說法。

而丁弟事後也強調姐姐已經還錢，表示希望這件事到此為止，對於丁小芹似乎至今還有債務問題？他也說和家人確認過後，確認姐姐沒有任何債務，現在也在朋友公司工作，希望生活早日回到正軌。

(中時電子報)

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