高雄》看衰綠營鐵票倉選情！馮國豪：藍綠選票差距恐...

圖為民進黨支持者爭相與總統蔡英文握手。(中時資料照)

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中時電子報

蔡政府執政後，推出的政策不得民心，導致支持度頻頻下滑。隨著年底選舉腳步近，外界關注台南、高雄兩大綠營鐵票倉，是否會崩盤。台南崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授馮國豪直言，今年民進黨雖仍占有優勢，但藍綠選票差距恐減一半。

南臺灣多年來都是民進黨大票倉，就連太陽花林飛帆都曾直白說「某個黨推個西瓜出來選舉都會當選」。日前《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查，民進黨高雄市長參選人陳其邁支持度為32.0%，雖領先國民黨參選人韓國瑜的30.4%，但差距僅1.6%。不過大社會民調中心於6月21日至22日所做高雄市長選舉支持度最新民調顯示，民進黨陳其邁支持度46.9%，國民黨韓國瑜支持度23.9%，陳支持度領先韓23個百分點。

據中評社報導，馮國豪指出，南台灣綠營雖有絕對優勢，但高雄、台南地方經濟凋弊，將反應在年底選票上。馮提及2014縣市長選舉，高雄陳菊贏國民黨楊秋興近54.3萬票，台南賴清德贏國民黨黃秀霜45.7萬票，南二都加起來，民進黨大贏國民黨約99萬票，但今年民進黨雖仍有優勢，但選票差距恐減一半。

除了整體經濟狀況不利於執政的民進黨，馮國豪說目前也看不到4年前青年踴躍返鄉投票的跡象，他說高雄藍綠4年前的54.3萬票差距，應該已縮小到25萬至30萬票之間；台南選情較混亂，但以泛藍、泛綠陣營來看，落差也從45.7萬票拉近到20萬票以內。馮說距投票還有4個多月，經濟面還有美豬、美牛、日本核食、油電、勞退等議題，選情變化仍多。

馮國豪表示，從國民黨韓國瑜到高雄參選一年不到所引起的關注效應，以及國民黨台南市長參選人高思博強力主攻地方經濟指標落後議題，可看出民進黨在南台灣執政的台南、高雄二都，經濟發展落後、農產品產銷失衡等現象，他說「經濟」將是南二都年底選戰的主軸。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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