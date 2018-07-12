管碧玲PO影片炫政治能力 網酸：是有多肖想教長的官位

民進黨籍立法委員管碧玲。（圖／取自管碧玲臉書）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

教育部長職位懸缺一個多月，日前傳出民進黨立委管碧玲可能接任，隨即有消息指出民進黨內已打消這個念頭。只是管碧玲本人似乎並不放棄，頻在臉書強調自己「高度的政治能力」，讓網友忍不住嘲諷：是有多肖想教長的官位阿！

管碧玲接教長的傳聞一出，政大教授陳芳明在臉書重批，「如果這個消息變成事實，凸顯蔡政府嚴重缺乏人才；管並不熟悉台灣的教育生態環境。這項任命將是賴內閣的危機」。管則在臉書發文回應，「我用高度的政治能力，完成了重大的教育理想。」她並感嘆「學者從政無私交，同志之間的距離，有時候真的比星球還遙遠。」

昨天，管碧玲再度在臉書貼出一支影片～[光明不遠]堅持就是力量-管碧玲為徐淑美老師平權的故事-完整版，強調「這個影片，展現了我高度的政治能力。」影片敘述她用三年一個月時間，替一個被不當解聘的老師爭取到年資，也替她爭取到補發的四年薪水的過程。

PO文貼出後，有網友肯定喊：部長加油；但嘲諷的留言更是不少：「是為了要保教育部長的位置，所以才一直澄清且讚賞自己的能力嗎？台灣的教育不需要有政治能力的人，而是需要真正有教育能力的人。」「如此優秀，要不要直接選總統?」「趕快接任拜託，讓高雄能擺脫民進黨的執政，繼續擺爛加油！！」「個案處理不是擔當教育大任的唯一認定標準，還是希望管媽能夠針對改進教育的部分，提出確切的計畫或願景，並且對於台大始終無法遴選校長的案件提出看法!」「妳是有多肖想教長的官位阿！真是不遺餘力幫自己辯護加分」

(中時電子報)

內閣改組 傳府院勸進葉俊榮接任… 幾小時的「插管傳奇」 陳敏鳳：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。