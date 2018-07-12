管碧玲PO影片炫政治能力 網酸：是有多肖想教長的官位

2018年07月12日 08:23 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

教育部長職位懸缺一個多月，日前傳出民進黨立委管碧玲可能接任，隨即有消息指出民進黨內已打消這個念頭。只是管碧玲本人似乎並不放棄，頻在臉書強調自己「高度的政治能力」，讓網友忍不住嘲諷：是有多肖想教長的官位阿！

管碧玲接教長的傳聞一出，政大教授陳芳明在臉書重批，「如果這個消息變成事實，凸顯蔡政府嚴重缺乏人才；管並不熟悉台灣的教育生態環境。這項任命將是賴內閣的危機」。管則在臉書發文回應，「我用高度的政治能力，完成了重大的教育理想。」她並感嘆「學者從政無私交，同志之間的距離，有時候真的比星球還遙遠。」

昨天，管碧玲再度在臉書貼出一支影片～[光明不遠]堅持就是力量-管碧玲為徐淑美老師平權的故事-完整版，強調「這個影片，展現了我高度的政治能力。」影片敘述她用三年一個月時間，替一個被不當解聘的老師爭取到年資，也替她爭取到補發的四年薪水的過程。

PO文貼出後，有網友肯定喊：部長加油；但嘲諷的留言更是不少：「是為了要保教育部長的位置，所以才一直澄清且讚賞自己的能力嗎？台灣的教育不需要有政治能力的人，而是需要真正有教育能力的人。」「如此優秀，要不要直接選總統?」「趕快接任拜託，讓高雄能擺脫民進黨的執政，繼續擺爛加油！！」「個案處理不是擔當教育大任的唯一認定標準，還是希望管媽能夠針對改進教育的部分，提出確切的計畫或願景，並且對於台大始終無法遴選校長的案件提出看法!」「妳是有多肖想教長的官位阿！真是不遺餘力幫自己辯護加分」

(中時電子報)